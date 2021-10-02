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ВСУ отрабатывают дезертирство на совместных с НАТО учениях «Объединенные усилия»
Армия
ВСУ отрабатывают дезертирство на совместных с НАТО учениях «Объединенные усилия»
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 октября. Украинское командование с гордостью заявляло об учениях «Объединенные усилия — 2021», пока в Сети не появились детали маневров, написал обозреватель Алексей Селиванов.

Тренировочные мероприятия стартовали во второй половине сентября при участии 12,5 тысячи военных из Украины и стран НАТО. В Киеве утверждали, что целью операции является улучшение взаимодействия партнеров. На практике все оказалось не столь однозначно. Так, маневры ознаменовались весьма неожиданными заданиями. К примеру, ВСУ получили возможность отработать случаи попадания в окружение с последующим дезертирством и даже бунтами.

В распространенной документации говорится, что сценарий формирования «котла» приведет к бегству 40 бойцов танковой части всего за день. При этом Селиванов уверен, что в действительности это число будет куда больше.

«Странно, почему украинские командиры не заложили в сценарий реальный опыт боев в Донбассе. Дело в том, что деморализованные танкисты, не желающие идти в бой, просто приводят свои танки в негодность и тем самым «отмазываются» от участия в бою под благовидным предлогом», — написал обозреватель в материале для РЕН ТВ.

При этом он подчеркнул, что Киев работает в правильном направлении. Понимая возможности украинской армии, он даже не рассматривают сценарий противостояния. Задача ВСУ в том, чтобы развязать конфликт, констатировал Селиванов.

Ранее украинский военнослужащий раскрыл неудобную для Киева правду о «военной поддержке» США. По его словам, за годы вооруженного конфликта в Донбассе украинская армия получила от Вашингтона лишь два старых внедорожника Hummer и не более десятка снайперских винтовок Barrett M107A1.

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