Турция построит на Украине центр обслуживания БПЛА

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Германия

Boeing P-8A Poseidon для ВМС Германии

Представители Министерства обороны Германии 28 сентября заключили с компанией Boeing контракт на поставку пяти патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon. В составе немецких ВМС «Посейдоны» должны заменить устаревшие Lockheed P-3C Orion. Первые поставки по плану начнутся в 2024 году.

It’s official! Our Washington team will build five #P8 Poseidon aircraft for @deutschemarine. We look forward to bringing the P-8A and its unique multi-mission capabilities to Germany.



Read more: https://t.co/gqSRkf1P2s pic.twitter.com/5Psk5Az4PQ — Boeing in Washington (@BoeingWA) September 30, 2021

«Для Boeing является большой честью предоставить Германии самый мощный в мире морской патрульный самолет P-8A Poseidon. Мы будем рады продолжать сотрудничество с правительством Германии и промышленностью над созданием надежного пакета мер поддержки, который обеспечит готовность самолетов P-8A ВМС Германии к выполнению поставленных задач», — сказал Майкл Хостеттер, вице-президент компании Boeing по вопросам обороны, космоса и безопасности в ФРГ.

Германия станет восьмой страной, где будут эксплуатироваться Boeing P-8A Poseidon, после США, Великобритании, Норвегии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Индии.

Израиль

Еще три новых истребителя F-35 Adir прибыли в Израиль

Три новых истребителя F-35 Adir приземлились на авиабазе ВВС Израиля в Негеве 26 сентября.

В общей сложности на вооружении ВВС ЦАХАЛ находятся 30 самолетов этого типа. В военно-воздушных силах отмечают, что в короткие сроки новые самолеты будут готовы к оперативному использованию.

Welcome to the team!



Three new "Adir" (F-35I) fighter jets touched down at Nevatim Airbase today to join the IAF's "Lions of the South" Squadron. The new aircraft will strengthen the fifth-generation fighter division and contribute to the mission of defending Israel’s skies. pic.twitter.com/Z5QinNtRsj — Israel Defense Forces (@IDF) September 26, 2021

В настоящее время ВВС эксплуатируют в Негеве три эскадрильи Adir: 140-ю «Нешер а-Захав» («Золотой орел»), 116-ю «Арайот а-Даром» («Львы Юга») и 117-ю.

Ирак

Ирак собирается купить у Пакистана истребители PAC JF-17 Thunder

Ирак и Пакистан подписали предварительное соглашение о продаже истребителей PAC JF-17 Thunder Block III. Сообщается, что документ утвержден правительствами обеих стран, а официальный контракт будет подписан в Исламабаде в следующем месяце.

Iraq May Buy JF-17 Jets from Pakistan for $600Mhttps://t.co/Q3zmUYEvpQ — M5 Defence (@M5Defence) September 29, 2021

После длительных переговоров иракское правительство решило совершить покупку 12 истребителей пакистанского производства. Сделка была завершена во время визита в Пакистан заместителя командующего ВВС Ирака генерал-майора Мухаммада Маджида Махди Махмуда. Общая стоимость контракта оценивается в 664 миллиона долларов.

PAC JF-17 Thunder — истребитель-бомбардировщик 4-го поколения совместной китайско-пакистанской разработки. Разработан компанией Chengdu Aircraft Corporation при финансовой поддержке Исламабада в конце 1990-х — начале 2000-х годов. JF-17 оснащен двигателем РД-93 производства российского ОАО «Климов».

Китай

Airshow China 2021

13-я Китайская международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2021 стартовала 28 сентября в городе Чжухай провинции Гуандун. На этом мероприятии военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представили новые образцы авиатехники:

ударный БПЛА CH-6. Размах крыльев составляет 20,5 метра, длина — 15 метров, максимальная взлетная масса — 7,8 тонны.

Watch: China's new large UAV drone CH-6 in 60 seconds pic.twitter.com/RQS6TiLInV — CGTN (@CGTNOfficial) October 2, 2021

Он может развивать скорость до 800 км/ч, дальность полета составляет порядка 12 000 км. Дрон получил Т-образное оперение и два турбореактивных двигателя, которые установлены в хвостовой части.

Разведывательная версия аппарата будет способна находиться в воздухе до 20 часов и переносить до 300 кг нагрузки. Ударная имеет дальность полета 4 500 км, но при этом сможет переносить до двух тонн полезной нагрузки;

тактический самолет радиоэлектронной борьбы J-16D. Выполнен на базе серийного истребителя 4 поколения J-16 (лицензионная копия Су-27).

Better keep an eye on your radar!

A detailed look at #J16D, China's latest electronic warfare jet at #AirshowChina2021. #珠海航展 #ZhuhaiAirShow pic.twitter.com/ghSAV6kZZE — Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) September 30, 2021

Большая часть изменений по сравнению с боевым истребителем скрывается внутри самолета и затрагивает бортовой радиоэлектронный комплекс. Предполагается, что J-16D несет набор антенн для приема радиосигналов, аппаратуру обработки и управления, а также целый ряд станций помех с разными характеристиками. Самолет может использовать не только встроенные приборы, но и подвесные контейнеры. Так, на выставке показывают машину с четырьмя контейнерами. Пара подвешена под крылом, два других — под фюзеляжем;

макет ударного БПЛА FH-97. Аппарат не только внешне похож на американского беспилотного ведомого XQ-58A Valkyrie, но и предназначается для тех же целей. Тем не менее у FH-97 есть несколько отличий. У него не один, а два двигателя, а под носом располагается электронно-оптический датчик.

China is cloning Kratos' XQ-58A Valkyrie unmanned combat air vehicle concept:https://t.co/YO3heDpuD5 — The War Zone (@thewarzonewire) September 29, 2021

Технические характеристики беспилотника неизвестны;

макет тяжелого БПЛА-невидимки GJ-11, с внутренними отсеками под вооружение. Беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло».

China's GJ-11 stealth armed reconnaissance drone will open its weapons bays for the first time and display its capability to carry large amounts of precision weapons at the Airshow China 2021 in Zhuhai, South China's Guangdong Province, from Tuesday to Sunday. 1/2 pic.twitter.com/bfyj4CILfx — International Defence Analysis (@Defence_IDA) September 28, 2021

Его точные характеристики также неизвестны.

Россия

«Технодинамика» завершила заводские испытания «умной» транспортной парашютной системы

Разработка оснащена интегрированным автоматизированным комплексом управления, который позволяет десантировать грузы весом до 250 кг в полностью автоматическом режиме.

Холдинг «Технодинамика», который входит в состав госкорпорации «Ростех», провел испытания «умной» транспортной парашютной системы:https://t.co/B4Sy8m2xFg pic.twitter.com/SffI5B7EiR — Известия (@izvestia_ru) October 1, 2021

Главное преимущество системы — точность. Испытания подтвердили, что при сбросе с высоты в 4 000 метров погрешность при приземлении не превышает 100 метров. Это позволяет сократить время развертывания грузов и планировать их доставку на качественно новом уровне. Возможности парашюта позволяют десантировать различное вооружение, оборудование и боеприпасы.

Разработка способна значительно повысить возможности воздушно-десантных войск, а также сил специальных операций.

Россия создает комплекс РЭБ на базе вертолета Ми-8АМТШ

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе вертолета Ми-8АМТШ для подавления систем связи и автоматизированных систем управления войсками условного противника создают в России.

Комплекс РЭБ для подавления систем управления создадут на базе Ми-8АМТШhttps://t.co/41t0yHSwi6 pic.twitter.com/uptwKURl31 — T1-НОВОСТИ (@t1novosti) September 29, 2021

Сейчас проводятся летные испытания машины, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Вертолетный комплекс будет подавлять наземные пункты управления войсками, а также специализированные системы связи.

Новый разведывательный БПЛА «Мерлин-ВР» разработан в России

Смоленский Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий разработал новый дрон-разведчик «Мерлин-ВР»

БПЛА способен вести воздушный мониторинг в автоматическом и полуавтоматическом режимах на протяжении десяти часов. Максимальная масса полезной нагрузки «Мерлина» составляет около 6,5 кг.

Новый разведывательный беспилотник «Мерлин-ВР» разработан в России https://t.co/rgM21frqH0 — topnewsrussia.ru (@TopNewsRussiaa) September 28, 2021

Аппарат может нести на борту различные варианты оптико-локационных станций, работающих как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах.

За счет применения гибридного двигателя и больших высот полета беспилотник имеет малую акустическую заметность.

США

Lockheed Martin сократит объем производства F-35 для ВВС США из-за COVID-19

Первоначально Lockheed Martin должна была поставить Пентагону в 2022 году от 158 до 163 истребителей. Однако 27 сентября она заявила, что сможет произвести только 151-153 самолета в следующем году, а начиная с 2023 года и «в обозримом будущем» будет поставлять ежегодно по 156 истребителей.

Отмечается, что пересмотр объема поставок «обеспечивает предсказуемость и стабильность производственного процесса, в то время как отрасль восстанавливает дефицит самолетов, возникший из-за пандемии COVID-19 в прошлом году». В этом году компания, которая является крупнейшим оборонным подрядчиком США, планирует поставить до 139 истребителей F-35.

Lockheed will deliver fewer F-35 fighters next year than previously planned under a schedule revised for the impact of Covid-19 https://t.co/fdS6q1tfjH — Bloomberg (@business) September 28, 2021

Изменение графика Lockheed Martin «показывает производственные ограничения и нарушения в цепочках поставок, возникших в результате пандемии», считает аналитик в сфере авиации, чье мнение приводит Bloomberg.

Согласно отчету Счетной палаты США, опубликованному в июле, компания в течение текущего года поставляла истребители с задержкой. Поэтому в ведомстве пришли к выводу, что, скорее всего, изначально запланированных 158 F-35 США не получат.

CH-53K King Stallion для морской пехоты США

Lockheed Martin и Sikorsky передали корпусу морской пехоты США первый серийный CH-53K King Stallion.

Эти вертолеты должны заменить CH-53E Super Stallion. Эксплуатационные испытания и оценка самолета начались в июле в Северной Каролине и должны продолжаться до января-февраля 2022 года.

The first Connecticut-Built Sikorsky CH-53K Helicopter is now in the hands of the @USMC! ???????? #OnlyTheKCan pic.twitter.com/FpBc1H1YpJ — Sikorsky (@Sikorsky) October 1, 2021

На данный момент идет работа по частям контракта с общим количеством в 33 вертолета.

Семь из них находятся на разных стадиях производства. По шестой части контракта в 2022 финансовом году должно быть заказано 42 машины.

Bell Helicopter Textron приступила к летным испытаниям первого ударного вертолета AH-1Z Viper для ВВС Бахрейна

Вертолет с серийным номером 2200 был замечен 27 сентября во время испытательного полета в международном аэропорту Рик Хасбанд Амарилло (штат Техас).

Primeiro Bell AH-1Z Viper do Bahrein https://t.co/LRhDpaYMaC — Revista Força Aérea (@RFA_digital) September 29, 2021

Государственный департамент США 27 апреля 2018 года одобрил поставку Бахрейну в рамках программы «Иностранные военные продажи» 12 ударных вертолетов AH-1Z и сопутствующего вооружения, оборудования и услуг общей стоимостью до 911,4 млн долларов.

Бахрейн станет первым иностранным пользователем вертолетов этого типа.

Boeing получила многомиллиардный контракт на техническое сопровождение C-17 Globemaster III

ВВС США заключили с Boeing контракт на поддержание транспортных самолетов C-17 Globemaster III в течение 10 лет.

Контракт имеет максимальную потенциальную стоимость в 23,8 млрд долларов и сроки выполнения до 2031 года. На начальный этап компания получила 3,46 млрд долларов.

C-17 является основой транспортной авиации ВВС США. В мире насчитывается 273 Globemaster, средний возраст которых составляет 16,5 года.

Boeing займется управлением программами C-17, логистикой, инжинирингом, техническим обслуживанием и модернизацией самолетов.

Испытания гиперзвуковой ракеты для бомбардировщика B-1 состоятся в 2022 году

Компания Boeing намерена начать испытания новых возможностей гиперзвукового оружия для бомбардировщика B-1. Ориентировочное время начала испытаний — сентябрь 2022 года.

Boeing plans to start testing external hypersonic missile pylon for B-1 next year - https://t.co/dz7oGHEYJY pic.twitter.com/MVLHUpwemA — Alert 5 (@alert5) September 29, 2021

В-1B Lancer могут использоваться в качестве поддержки для последних модификаций B-52H Stratofortress.

В Boeing подчеркивают, что имеющиеся самолеты B-1 будут улучшаться и эксплуатироваться, пока не наступит время их окончательного списания. Произойдет это после начала поступления в войска стелс-бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider.

Туркменистан

ВС Туркменистана приобрели турецкие БПЛА Bayraktar TB2

Судя по фотографиям с состоявшегося 27 сентября военного парада в честь 30-летия независимости Туркменистана, ВС этой страны приобрели комплекс разведывательно-ударных БПЛА Bayraktar TB2 турецкой компании Baykar Makina.

Поставленные ВС Туркменистана Bayraktar TB2 оснащены электрооптической/инфракрасной станцией наблюдения Argos II HD/HDT компании Hensoldt, которая ранее не сообщала о своем сотрудничестве с Baykar Makina.

Turkmenistan has purchased a batch of Turkish Bayraktar TB2 unmanned aerial vehicles. They are already in service with the country and demonstrated at the military parade in Ashgabat.https://t.co/qFqQnAJBJy pic.twitter.com/VGEy5lZfVO — Tango III's Military News (@IiiTango) September 28, 2021

До этого БПЛА экспортировался с разработанной турецкой компанией ASELSAN станцией CATS (Common Aperture Targeting System). Кроме того, поставленный Туркменистану беспилотник оснащен трехлопастным винтом, как и БПЛА, экспортированные в Азербайджан.

На подкрыльевых узлах подвески были продемонстрированы боеприпасы MAM-L и MAM-C.

Турция

Турецкая компания построит под Киевом центр по обслуживанию БПЛА Bayraktar

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского 29 сентября в Киеве был подписан меморандум о сотрудничестве между Минобороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma.

Меморандум предусматривает строительство совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА.

С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой — генеральный директор Bayraktar Халук Байрактар, говорится в пресс-релизе офиса президента Украины.

Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих министерству обороны, центр по обслуживанию, текущему ремонту и модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, в дальнейшем в Украине будут построены несколько таких центров.

По информации министерства обороны, следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство на Украине завода по производству беспилотников, где будут работать местные специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступления в государственный бюджет, считают в офисе президента Украины.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Крылья войны», чтобы быть в курсе новостей из мира военной авиации.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.