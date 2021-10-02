Фракция «Слуга народа» завершила сбор подписей за отставку спикера Верховной рады Разумкова

Киев, 2 октября. Президентская фракция «Слуга народа» собрала необходимые подписи за рассмотрение вопроса об отставке спикера Верховной рады Дмитрий Разумкова.

Такое заявление сделал депутат фракции Алексей Устенко. По его словам, к настоящему времени собрано более 150 подписей за отзыв Разумкова с должности спикера парламента.

«Я был сорок девятый. Подписи собирают быстро», — отметил депутат.

Голоса собирались во время выездного заседания фракции в Трускавце. По законодательству Украины, для регистрации проекта постановления об отставке председателя Рады необходимо 150 подписей, поставленных на специальных подписных листах.

Разумков догадывался о планах «Слуги народа» устроить тайоне заседание по вопросу его отставки. Комментируя ситуацию, он подчеркнул, что пытался создать баланс в парламенте.