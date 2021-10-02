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Движение на участке Лунино — Гольцовка в Пензенской области полностью восстановлено
Происшествия

В распоряжении Федерального агентства новостей появились кадры с места утреннего ЧП в Пензенской области.

Сегодня утром на перегоне Лунино — Гольцовка КамАЗ протаранил железнодорожный состав. Водитель грузовика перевозил экскаватор и выехал на запрещающий сигнал, грубо нарушив правила дорожного движения.

В результате ЧП с рельсов сошли локомотив и три вагона. В поезде, следовавшем по маршруту №116 из Адлера в Томск, в этот момент находились 336 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»), заявили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Очевидцы делятся кадрами с места происшествия: на них видны последствия столкновения. Экскаватор, который перевозил КамАЗ, с помощью трактора пытаются вытащить с обочины. Сотрудники МЧС и дорожники разбирают завалы.

Сейчас движение по маршруту полностью восстановлено.

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Все новости / Происшествия / Движение на участке Лунино — Гольцовка в Пензенской области полностью восстановлено
камаз поезд столкновение пензенская область
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