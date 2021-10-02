Сборная России по настольному теннису впервые в истории вышла в финал командного ЧЕ

Бухарест, 2 октября. Мужская сборная России по настольному теннису одержала уверенную победу над шведами в полуфинале командного первенства Европы и впервые в истории вышла в финал турнира.

Встреча проходила в Румынии и закончилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Второй финалист определится после матча сборных Германии и Дании.

Национальная команда России одержала волевую победу над сборной Австрии в четвертьфинале турнира (3:2). Стоит отметить, что россияне совершили камбэк, отыгравшись с 0:2.

Напомним, ранее российский теннисист Аслан Карацев пробился в четвертьфинал турнира в Сан-Диего, обыграв польского соперника Хуберта Хуркача (5:7, 6:4, 6:2).