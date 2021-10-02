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В Барнауле спасатели освободили застрявшую в заборе собаку
Общество
В Барнауле спасатели освободили застрявшую в заборе собаку
pixabay.com

Барнаул, 2 октября. Сотрудники службы спасения ГО и ЧС помогли выбраться бездомному животному из забора. Собака застряла мордочкой в сетке.

Местные жительницы случайно обнаружили пса, попавшего в беду. Женщины успокаивали животное и параллельно обратились за помощью по телефону экстренной службы.

Диспетчер сообщила, что сотрудники МЧС не поедут на такой вызов. Однако барнаульские спасатели ГО ЧС оперативно прибыли на место ЧП.

Сотрудники МЧС, отвлекая животное разговорами, аккуратно вырезали спецножницами сетку вокруг головы собаки. Пес не пострадал и сразу же был выпущен на волю.

Сотрудники МЧС спасли оставленных в Приамурье хозяевами кошек и собак, сообщал ФАН. Эвакуация домашних питомцев прошла во время паводков. Некоторых из них пришлось снимать с деревьев, крыш и крыльца дома.

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