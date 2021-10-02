В Мексике активистки создали робота, чтобы обходить запрет абортов

Мехико, 2 октября. Организации по защите прав женщин Мексики представили робота-курьера, который будет помогать мексиканкам обходить запрет на аборты. Он будет доставлять таблетки для прерывания беременности в штаты, где это не разрешено.

This is 'rAborta,' a robot that dispenses abortion pills. It's operated by medical professionals from Mexico City and delivers abortion pills to women who live in Mexican states with restrictive abortion laws pic.twitter.com/2f6S58eL98 — Reuters (@Reuters) September 30, 2021

Разработку назвали RAborta и им будут дистанционно управлять из столицы страны — Мехико, где аборты разрешены. По задумке создателей — это позволит всем участникам избежать уголовного наказания. Робот будет доставлять препараты в 11 штатов из 31 одного, а заявку можно будет оставить в соцсетях правозащитных организаций.

В Мексике разрешено делать аборты до 12-й недели только в 4 штатах из 31, однако в сентябре Верховный суд отменил уголовную ответственность для женщин за совершенный аборт. Теперь власти больше не могут осуществлять преследование по делам, связанным с прерыванием беременности. Многочисленные правозащитные организации назвали это решение «большой победой».

29 сентября марш феминисток за разрешение абортов привел к столкновениям с десятками пострадавших в Мехико.