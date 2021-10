В Мексике активистки создали робота, чтобы обходить запрет абортов

Мехико, 2 октября. Организации по защите прав женщин Мексики представили робота-курьера, который будет помогать мексиканкам обходить запрет на аборты. Он будет доставлять таблетки для прерывания беременности в штаты, где это не разрешено.

This is 'rAborta,' a robot that dispenses abortion pills. It's operated by medical professionals from Mexico City and delivers abortion pills to women who live in Mexican states with restrictive abortion laws pic.twitter.com/2f6S58eL98