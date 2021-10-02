Экс-повар Елизаветы II рассказал о запрете королевы на клубнику зимой

Лондон, 2 октября. Королева Великобритании Елизавета II придерживается строгих правил в питании. О запросах монаршей особы рассказал ее бывший повар Даррен МакГрейди.

Мужчина руководил королевской кухней больше десяти лет до 1993 года. По его словам, он успел поработать на важных приемах ее величества и лично готовил для принцессы Дианы, принца Гарри и принца Уильяма. Повар отметил, что Елизавета II никогда не была привередлива в еде, однако у нее есть определенные запреты на продукты.

Королева Великобритании запрещает подавать ей фрукты, для которых еще не наступил сезон, и отдает предпочтение органической продукции. Так, летом она с удовольствием ест клубнику, а зимой — клюкву.

«Летом в Балморал ты можешь отправлять клубнику королеве каждый день, и она никогда не скажет ни слова. Попробуйте включить клубнику в меню в январе, и она вычеркнет все и скажет, чтоб не смели присылать ей генетически модифицированную ягоду», — отметил МакГрейди в интервью изданию Daily Star.

Повар добавил, что у действующей королевы есть любимое блюдо, однако о нем никто не знает. Она не раскрывает этот секрет, поскольку не хочет, чтобы на кухне постоянно готовили одно и то же. Достоверно известно, что Елизавета II неравнодушна к булочкам со сливками и джемом и традиционному британскому чаю «Эрл Грей».

Ранее королева Великобритании раскритиковала новаторские идеи принца Чарльза. Главный наследник британского престола задумал превратить Букингемский дворец в национальный музей, что не понравилось его матери.