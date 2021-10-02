Росстат озвучил средний размер зарплаты в РФ

Москва, 2 октября. Средняя заработная плата в России по состоянию на июль составляет 55,17 тысячи рублей, и это на 8,8% больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Росстата.

Реальные зарплаты россиян в июле текущего года продемонстрировали рост на 2,2% годовых. При этом за семь месяцев 2021 года рост составил 3,2%.

Как уточнили в Росстате, сильнее всего выросли зарплаты нефтяников. За год они увеличились более чем на 30% и достигли 176 628 рублей. Кроме того, заметно подорожал труд строителей (+18%), автодилеров (+15%), а также работников бумажных и пищевых комбинатов (+17%).

Правительство России ранее предложило повысить минимальный размер оплаты труда в 2022 году на 6,4%. Если депутаты Госдумы одобрят поправки в законопроект о бюджете, то МРОТ может вырасти до 13 617 рублей. Сейчас он составляет 12 792 рубля.