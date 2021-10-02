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Расчеты «Искандеров» уничтожили военные объекты «противника» под Калининградом

  /   Обновлено: 02 октября 2021 15:26
Армия
Расчеты «Искандеров» уничтожили военные объекты «противника» под Калининградом
Федеральное агентство новостей

Калининград, 2 октября. Расчеты российских ракетных комплексов «Искандер» отработали уничтожение объектов условного противника на учениях в Калининградской области.

В сообщении пресс-службы Балтийского флота РФ говорится, что в ходе плановой тренировки ракетчики совершили скрытное выдвижение в указанный район, после чего оборудовали стартовые позиции и выполнили электронные пуски. Огонь велся по мишеням, имитирующим защищенные объекты и командные пункты условного противника.

Подчеркивается, что боевые расчеты «Искандеров» действовали в условиях радиационного и химического заражения местности. Кроме того, в ходе маневров военнослужащие также отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп.

Ранее сообщалось, что экипажи морской авиации Черноморского флота отработали уничтожение «противника» в ходе плановых учений. К выполнению задач с боевыми стрельбами вблизи Крыма были привлечены шесть истребителей Су-30СМ и самолет-разведчик Су-24М.

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