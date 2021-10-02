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Новак спрогнозировал рост российского экспорта водорода к 2035 году
Экономика
Новак спрогнозировал рост российского экспорта водорода к 2035 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 октября. Российский экспорт водорода к 2035 году может вырасти до 12 млн тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании межведомственной группы по развитию водородной энергетики.

Ситуация на рынке зависит от темпов декарбонизации мировой экономики, а также роста спроса на водород, добавил Новак. Потенциальные объемы экспорта в 2024 году могут составить до 200 тысяч тонн, а уже к 2050-му — порядка 15–50 млн тонн.

«В свете мирового энергетического перехода большое внимание сейчас уделяется низкоуглеродным источникам энергии. И здесь водород может не только занять достойное место, но и при соблюдении ряда условий стать точкой роста для экономики России», — подчеркнул вице-премьер.

Новак, выступая в рамках Диалога высокого уровня по энергетике Генассамблеи ООН, заявлял, что тема климата не должна использоваться в конкурентной борьбе за энергетические рынки. Кроме того, он обратил внимание на рост потребления энергии в условиях восстановления глобальной экономики от кризиса, вызванного коронавирусом.

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