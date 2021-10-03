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Политолог Погребинский рассказал о новом проекте Запада на Украине
Политика
Политолог Погребинский рассказал о новом проекте Запада на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 3 октября. За все время независимости Украины активное участие в формировании общественного мнения имели сторонники ультраправых взглядов. Киевская власть даже смогла активно использовать эти силы для продвижения своих теневых интересов. Позднее на них стал делать ставку и Запад, ранее активно осуждавший радикальные движения, пишет «ПолитПазл».

Об этом недавно в интервью для «РЕН ТВ» заявил политолог Михаил Погребинский. Он отметил, что никакого протеста у западных кукловодов происходящее на Украине не вызывает. Обратил эксперт внимание и на тот факт, что западные дипломаты даже организовывали встречи с представителями ультраправой партии «Свобода». Но сегодня Вашингтон и Брюссель нашли нового фаворита. Речь идет об организации «Центурия» — другой праворадикальной организации.

Политолог Погребинский рассказал о новом проекте Запада на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

«Они пытаются вести свою историю от Древнего Рима. Даже лозунг: «Все или ничего». Это агрессивная группа, которая в случае нестабильности может быть использована для атаки на власть или переворота», — пояснил Погребинский.

Как отметил эксперт, сегодня «Центурия» является тем самым инструментом, с помощью которого западные структуры строят необходимую им политику. Он подчеркнул, что подконтрольные силы при этом позволяют им не только управлять Украиной, но и противопоставлять Киев Москве. Благодаря существованию такой фигуры США и ЕС оптимистично смотрят на будущее Украины, которое, конечно, устраивает только их.

Ранее Погребинский предостерегал Киев от мести Будапешту за сделку с «Газпромом».

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сша радикалы националисты политика погребинский Центурия
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