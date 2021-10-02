Ксения Собчак с трудом объяснила сыну, откуда берутся дети

Москва, 2 октября. Телеведущая Ксения Собчак призналась, что недавно столкнулась с вопросом от сына Платона о рождении детей. По словам журналистки, эта тема застигла ее врасплох.

Собчак уже четыре года совмещает карьеру и воспитание сына Платона, который родился в браке звезды с актером Максимом Виторганом. Ребенок журналистки растет и периодически удивляет ее необычными вопросами. Так, недавно он затронул тему рождения детей и поинтересовался у мамы, «откуда берутся бейбики».

Телеведущая решила поделиться этой историей в Instagram. Собчак призналась, что не была готова к вопросу сына и с трудом дала объяснение.

«Вопрос «Откуда берутся дети?» застал врасплох. Я думала, это все-таки попозже произойдет. А как нормально это все объяснить четырехлетнему ребенку? Мне, кроме «в маме начинает расти семечко», ничего в голову не пришло. Но Платон не лыком шит и быстро перешел к главному: «А как семечко попадает в маму?». Шах и мат», — поделилась телеведущая.

Подписчиков растрогал ролик Собчак. Фолловеры с восторгом отметили, что Платон оказался развит не по годам и уже задает непростые вопросы. Кроме того, одна из поклонниц обратила внимание, что ребенок не только похож на телеведущую, но и разговаривает с теми же интонациями, что и звездная мама.

Недавно Собчак решила рассказать подписчикам о списке фраз, которые должны насторожить собеседников и навести их на мысль о попытках продать курсы «магического коучинга». Экс-супруг звезды Максим Виторган отметил, что некоторые из тех фраз он выучил браке с теледивой.