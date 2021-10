Власти Эквадора помилуют тысячи заключенных после тюремного бунта

Кито, 2 октября. Власти Эквадора планируют помиловать более две тыс. заключенных, чтобы решить проблему переполненности тюрем. Об этом заявило Национальное тюремное агентство (SNAI).

Представители SNAI сообщили, что правительство отдаст приоритет пожилым, женщинам и людям с ограниченными физическими возможностями и хроническими заболеваниями. Решение было принято после того, как 118 человек были убиты и 79 ранены в ходе тюремного бунта в южном городе Гуаякиль.

На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях страны находятся около 39 тысяч заключенных.

