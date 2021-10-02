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Власти Эквадора помилуют тысячи заключенных после тюремного бунта
Весь мир
Власти Эквадора помилуют тысячи заключенных после тюремного бунта
Невские Новости  / 

Кито, 2 октября. Власти Эквадора планируют помиловать более две тыс. заключенных, чтобы решить проблему переполненности тюрем. Об этом заявило Национальное тюремное агентство (SNAI).

Представители SNAI сообщили, что правительство отдаст приоритет пожилым, женщинам и людям с ограниченными физическими возможностями и хроническими заболеваниями. Решение было принято после того, как 118 человек были убиты и 79 ранены в ходе тюремного бунта в южном городе Гуаякиль.

Власти Эквадора помилуют тысячи заключенных после тюремного бунта
Федеральное агентство новостей  / 

На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях страны находятся около 39 тысяч заключенных.

По словам главы SNAI Боливара Гарсона, бунт был вызван «борьбой за контроль над территориями среди криминальных банд». В результате двух предыдущих столкновений, произошедших за 2021 год, 79 человек погибли в феврале и 22 — в июле. По информации властей, банды сотрудничают с международными преступными организациями, в частности мексиканскими наркокартелями, и борются за контроль над маршрутами незаконного оборота запрещенных веществ.

Правительство отправило более 3600 полицейских и военных в тюрьмы по всей стране, чтобы установить порядок. По словам министра внутренних дел Александры Велы, судебно-следственные подразделения идентифицировали останки 41 жертвы и доставили тела 21 заключенного их родственникам.

Десятки членов семей преступников собрались у здания морга города Гуаякиль, чтобы получить информацию о своих близких. По данным полиции, шесть заключенных были обезглавлены, что значительно усложняет процесс идентификации.

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эквадор помилование тюрьмы
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