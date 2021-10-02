Власти Эквадора помилуют тысячи заключенных после тюремного бунта

Кито, 2 октября. Власти Эквадора планируют помиловать более две тыс. заключенных, чтобы решить проблему переполненности тюрем. Об этом заявило Национальное тюремное агентство (SNAI).

Представители SNAI сообщили, что правительство отдаст приоритет пожилым, женщинам и людям с ограниченными физическими возможностями и хроническими заболеваниями. Решение было принято после того, как 118 человек были убиты и 79 ранены в ходе тюремного бунта в южном городе Гуаякиль.

Федеральное агентство новостей /

На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях страны находятся около 39 тысяч заключенных.

Ecuador is planning to pardon up to 2,000 inmates in order to relieve overcrowding at its detention centers after 118 inmates died and a further 79 were injured in the country's worst-ever prison riot earlier this week, an official said https://t.co/XyUYfp5WRe pic.twitter.com/bFqAMaO4N4 — Reuters (@Reuters) October 2, 2021

По словам главы SNAI Боливара Гарсона, бунт был вызван «борьбой за контроль над территориями среди криминальных банд». В результате двух предыдущих столкновений, произошедших за 2021 год, 79 человек погибли в феврале и 22 — в июле. По информации властей, банды сотрудничают с международными преступными организациями, в частности мексиканскими наркокартелями, и борются за контроль над маршрутами незаконного оборота запрещенных веществ.

La Policía de Ecuador informa que asumió el control de la cárcel de Guayaquil, tras un motín que dejó 118 presos muertos. @AFP #InternacionalesTR pic.twitter.com/9yfubaKssR — Telemetro Reporta (@TReporta) October 1, 2021

Правительство отправило более 3600 полицейских и военных в тюрьмы по всей стране, чтобы установить порядок. По словам министра внутренних дел Александры Велы, судебно-следственные подразделения идентифицировали останки 41 жертвы и доставили тела 21 заключенного их родственникам.

'Quiero saber si mi hijo vive': el drama de las familias de los presos de Ecuador tras la masacre https://t.co/AvSiHWXcYP — Clarín (@clarincom) October 1, 2021

Десятки членов семей преступников собрались у здания морга города Гуаякиль, чтобы получить информацию о своих близких. По данным полиции, шесть заключенных были обезглавлены, что значительно усложняет процесс идентификации.