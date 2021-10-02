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Тренер сборной России по футболу пожелал супруге-имениннице здоровья «с таким количеством детей»

  /   Обновлено: 02 октября 2021 15:19
Спорт
Тренер сборной России по футболу пожелал супруге-имениннице здоровья «с таким количеством детей»
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 2 октября. Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин тепло поздравил свою супругу Дарью с днем рождения, пошутив, что в будущем их ожидает, скорее всего, не одно пополнение в семье.

Карпин в очередной раз признался супруге в любви, отметив, что с каждым годом его чувства становятся все сильнее.

Тренер сборной России по футболу пожелал супруге-имениннице здоровья «с таким количеством детей»
Pr Scr instagram.com  / @vgkarpin

«С днем рождения, любимая. Хочу пожелать тебе здоровья с таким количеством детей, а то ли еще будет. Очень тебя люблю и с каждым годом все сильней, если это еще возможно», — написал Карпин в своем Instagram-аккаунте.

Валерий Карпин и Дарья Гордеева поженились в июне 2017 года. У супругов есть трехлетняя дочь Дарья и полуторогодовалая Александра.

Этим летом Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина главным тренером национальной команды. Контракт со специалистом рассчитан до декабря текущего года. На этом посту Карпин сменил Станислава Черчесова, под руководством которого сборная неудачно выступила на Евро-2020.

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футбол сборная россии карпин
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