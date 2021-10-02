Концерн Stellantis запустил экспорт российских моторов в Европу

Москва, 2 октября. Еженедельные поставки дизельных двигателей российской сборки стартовали в Европу. Об этом сообщил концерн Stellantis, в который входят марки Peugeot. Citroen, Opel, Fiat и другие.

Ожидается, что в ближайшие месяцы география расширится за счет стран Латинской и Северной Америки. Производством силовых агрегатов занимается калужский завод «ПСМА Рус».

Концерн Stellantis уже запустил несколько ключевых проектов в России. Так, производство на калужском заводе выросло на 400%. В рамках контракта «ПСМА Рус» внедрил новую платформу для производства мини-фургонов, а также наладил серийную сборку дизельных двигателей.

Автодилеры ранее сообщили о замедлении роста цен на легковые машины в России. Они не планируют увеличивать стоимость моделей в октябре. Эксперты объясняют тенденцию укреплением рубля.