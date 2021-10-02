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Лидер группы «Звери» выиграл суд у детской школы английского языка

  /   Обновлено: 02 октября 2021 14:43
Шоу-бизнес
Лидер группы «Звери» выиграл суд у детской школы английского языка
vk.com  /  Роман Билык

Москва, 2 октября. Лидер популярной российской рок-группы «Звери» Рома Билык выиграл суд против престижной московской школы английского языка. В образовательном учреждении учились его дочери.

Судебный процесс между музыкантом и образовательным учреждением начался еще в прошлом году, когда Билык обратился в суд с просьбой вернуть деньги. Артист требовал от школы возместить средства, вложенные в обучение детей. Выяснилось, что после подписания договора дочери солиста «Зверей» ходили на занятия, однако позже по неизвестным причинам прекратили посещать заведение.

Рокер обратился в школу, поскольку услуга не была оказана в полной мере. Ответчики оказались непреклонны и отказались возвращать уплаченные за образование деньги. Согласно данным MK.ru, Билык просил элитное учреждение вернуть ему порядка миллиона рублей. Позже в суде он добавил требование выплатить ему штраф в примерно в 11 тысяч рублей за нарушение его прав и оплату государственной пошлины.

Хамовнический районный суд Москвы встал на сторону кумира молодежи. Популярному артисту удалось взыскать с престижного образовательного учреждения порядка 150 тысяч рублей. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

Активность артиста не ограничивается судебными разборками. Ранее стало известно о выходе мини-альбома группы «Звери», новые треки которого сочетают в себе мелодичность и роковый драйв.

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суд билык звери
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