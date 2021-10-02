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Бородина не смогла повторить успех Бузовой в первом выпуске «Ледникового периода»

  /   Обновлено: 02 октября 2021 14:28
Шоу-бизнес
Бородина не смогла повторить успех Бузовой в первом выпуске «Ледникового периода»
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 2 октября. Первый канал представил премьерный выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период». По результатам выступлений судьи определили самые сильные и слабые пары на проекте.

Самым слабым звеном проекта пока считается популярная телеведущая Ксения Бородина, выступающая в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. В отличие от своей бывшей коллеги по телестройке «Дом-2» Ольги Бузовой, она заняла последнее место в общем зачете. В свое время в первом выпуске поющая ведущая добилась большего успеха: она оказалась в середине рейтинга на шестом месте, выступая с тем же партнером.

Бородина и Соловьев заработали 11,44 балла. Судьи проекта, фигуристка Аделина Сотникова и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, посоветовали телезвезде уделять больше времени тренировкам и подготовкам к выступлениям.

Предпоследнее место заняла популярная актриса и ведущая Агата Муцениеце, катающая вместе с заслуженным мастером спорта России Александром Энбертом. В общем итоге они набрали 11,50 балла.

Лидерами по итогам первого дня стали фигуристка Оксана Домнина и звезда спортивной драмы «Движение вверх» Кирилл Зайцев. Большинство судей оценило их номер на 6,0, а некоторые все же поставили 5,9. Однако это не помешало паре выйти на первое место с общим результатом в 11,96 балла.

Согласно правилам «Ледникового периода», начальные выпуски звезды будут набирать очки, демонстрируя свои умения зрителям. Первый уход из проекта состоится в третьем эпизоде по результатам общего зачета.

Ранее стало известно, что после выступления Тарасова отчитала Муцениеце. Звезде сериала «Мажор» досталось от тренера за неаккуратность и отсутствие артистизма во время выступления.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бородина не смогла повторить успех Бузовой в первом выпуске «Ледникового периода»
ледниковый период бородина муцениеце
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