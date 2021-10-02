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Старшая дочь Бориса Немцова во второй раз выходит замуж
Общество
Старшая дочь Бориса Немцова во второй раз выходит замуж
instagram.com  /  @zhannanemtsova2018

Москва, 2 октября. Старшая дочь покойного политика Бориса Немцова Жанна в очередной раз выходит замуж. Избранником журналистки стал программист Павел Елизаров.

Радостную новость наследница политика сообщила своим поклонникам в соцсети Instagram. На снимке запечатлена ее рука, украшенная аккуратным золотым кольцом на фоне вечернего города. Вместо подписи Немцова лишь объявила о своем согласии на предложение возлюбленного.

Подробности предстоящего свадебного торжества пока не разглашаются. Фолловерам остается надеяться, что Немцова не забудет похвастаться свадебным платьем.

Журналистка не единственная дочь покойного политика, у нее есть сестра Дина. Ранее стало известно о ее попытках найти семейное счастье. Наследница Немцова в прошлом году приняла решение развестись в день своего 19-летия. Расстаться супруги решили спустя несколько месяцев после свадьбы.

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