Военные Китая назвали «дурными намерениями» заход ВМС Британии в Тайваньский пролив

Пекин, 2 октября. Фрегат HMS Richmond Военно-морских сил Великобритании 27 сентября прошел через Тайваньский пролив. В КНР назвали этот маневр деятельностью, «скрывающей дурные намерения».

Пролив разделяет Китай и Тайвань, который Пекин признает частью КНР. Китайские военные заявили, что сохраняют бдительность и готовы оперативно действовать в случае каких-либо провокаций в регионе.

«Такое поведение [ВМС Британии] скрывает дурные намерения и наносит ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе», — заявили в минобороны КНР.

Однако китайские эксперты призвали власти страны быть более жесткими с ВМС Британии. По их мнению, необходимо поступать, как Россия в Черном море, когда британский эсминец Defender пытался вторгнуться в территориальные воды РФ.

«Теперь можно сколько угодно говорить о «коварных планах» британцев, но говорить – мало. Надо действовать», — считают китайцы.

Ранее аналитики китайского издания Sohu рассмотрели вариант сражения американского авианосца с российскими военными. Мир столкнется с неожиданными последствиями после уничтожения корабля ВМС США, считают авторы.