Блогер Джейкоб из США перечислил американские привычки, которые трудно понять россиянам

Москва, 2 октября. Переехавший в Россию американец по имени Джейкоб рассказал о приобретенных в США привычках, которые иногда вызывают смех у его русских друзей.

По словам иностранца, за пять лет жизни в России ему пришлось изменить некоторые привычки, приобретенные в Соединенных Штатах. Джейкоб решил вспомнить, какие американские привычки обычно веселят россиян.

Первые два года в России американец готовился к «черной пятнице»: изучал акционные предложения и смотрел, какие магазины стоит успеть посетить. Однажды Джейкоб поинтересовался у приятеля, запланировал ли он покупки к этому событию.

«Да зачем мне эта пятница? Там же реальных скидок нет. Мы как в Америке этого не ждем, за дешевый телевизор не сражаемся», — с иронией ответил собеседник.

Тогда американец понял, что русские практически не следят за такими днями, когда покупки можно делать с большими скидками. Джейкоб продолжил следить за «черной пятницей», но с русскими подобное больше не обсуждает. Также иностранца удивило отношение в России к соблюдению правил.

«Я всегда выкидываю мусор в урну, перехожу дорогу строго на зеленый свет, не шумлю после 23:00 и строго соблюдаю другие правила. Но русским эта черта кажется забавной, многие находят в этом сходство с роботом, а также говорят что-то вроде: «Расслабься, это Россия, ничего не случится"», — написал Джейкоб в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Кроме того, иностранец вспомнил о привычке всегда брать с собой паспорт для подтверждения возраста при покупке алкогольной продукции. По его словам, русские это не всегда понимают и говорят нечто вроде: «Зачем тебе паспорт? Не переживай, выглядишь, как взрослый дядя».

При этом в США случалось, что у американцев старше сорока лет кассир вежливо спрашивал документы. Однако в России это кажется смешным, потому что «уже видно, что пиво можно», резюмировал блогер.

Американец Джейкоб ранее удивился пирожкам с капустой по русскому рецепту. Он отметил, что тесто оказалось вкусным и хрустящим, а вот начинка слегка шокировала.