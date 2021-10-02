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Блогер Мединский исключил способность Украины создать проблемы для России
Политика
Блогер Мединский исключил способность Украины создать проблемы для России
Фото из личного архива Александра Мединского

Киев, 2 октября. Украина не может самостоятельно создать для России проблемы. Такое мнение выразил общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру». Мединский прокомментировал слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который подтвердил готовность создать «серьезные проблемы» для России.

Блогер уверен, что Киев не справится с этим в одиночку. Украина может выступить инструментом в чьей-то игре, рассуждает общественник.

«И так этим инструментом выступает. Если Вашингтон действительно захочет создать проблемы Москве, он для этого использует Украину», — описал возможный сценарий Александр Мединский.

По мнению эксперта, страна ничего не может сделать самостоятельно. Мединский иронично задался вопросом, как поступит Украина и предположил, что Киев перекроет «трубу». В таком случае Европа поймет необходимость строительства «Северных потоков», констатировал эксперт.

Заявления о создании «серьезных проблем» для России являются исключительным пиаром, отметил видеоблогер. Украина не может ничего сделать РФ даже в политическом плане, заключил общественный деятель.

Депутаты Рады ранее представили цели на 2030 год. Парламентарии от партии «Слуга народа» уверены, что к этому времени Украина должна «вернуть» Крым и Донбасс.

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