Российский дипломат Грушко сообщил о готовности «Северного потока — 2» к сертификации

Москва, 2 октября. Необходимые действия для сертификации газопровода «Северный поток — 2» были сделаны, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Все необходимые шаги, в том числе с юридической точки зрения, были осуществлены, отметил российский дипломат, говоря о ходе сертификации трубопровода. По словам Грушко, на данный момент нельзя спрогнозировать ответ противников «СП-2».

«Процедуры идут, трудно сказать, какие юридические закорючки могут использовать противники этого проекта», — сказал дипломат.

Ранее немецкий политолог Штефан Майстер заявил, что любой новый канцлер Германии, который займет место Ангелы Меркель, поддержит «Северный поток — 2». Запуск газопровода уже невозможно остановить, подчеркнул он.