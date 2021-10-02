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Российский дипломат Грушко сообщил о готовности «Северного потока — 2» к сертификации

  /   Обновлено: 02 октября 2021 15:06
Политика
Российский дипломат Грушко сообщил о готовности «Северного потока — 2» к сертификации
nord-stream2.com  /  Axel Schmidt

Москва, 2 октября. Необходимые действия для сертификации газопровода «Северный поток — 2» были сделаны, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Все необходимые шаги, в том числе с юридической точки зрения, были осуществлены, отметил российский дипломат, говоря о ходе сертификации трубопровода. По словам Грушко, на данный момент нельзя спрогнозировать ответ противников «СП-2».

«Процедуры идут, трудно сказать, какие юридические закорючки могут использовать противники этого проекта», — сказал дипломат.

Ранее немецкий политолог Штефан Майстер заявил, что любой новый канцлер Германии, который займет место Ангелы Меркель, поддержит «Северный поток — 2». Запуск газопровода уже невозможно остановить, подчеркнул он.

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россия грушко сертификация сп-2
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