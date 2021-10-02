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Снайперские подразделения ЗВО провели масштабную тренировку в Ленобласти
Армия
Снайперские подразделения ЗВО провели масштабную тренировку в Ленобласти
пресс-служба ЮВО

Санкт-Петербург, 2 октября. Снайперские подразделения из различных воинских частей и соединений Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в крупных учениях в Ленобласти.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что в масштабной тренировке были задействованы более 200 военнослужащих. Снайперы вели стрельбу из кузовов движущихся грузовых авто в разное время суток, а также уничтожали имитировавшие командиров условного противника цели.

Отмечается, что во время выполнения заданий военнослужащие использовали усовершенствованные винтовки СВД и крупнокалиберные АСВК «Корд». Огонь по мишеням велся с разных позиций и дистанций до 1,3 километра.

Ранее сообщалось, что подразделения российской военной базы в Таджикистане отработали действия по ликвидации условного отряда боевиков. Маневры проходили при участии бронетранспортеров и снайперов.

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