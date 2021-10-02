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Жители острова Ла Пальма очищают улицы от вулканического пепла
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Машины, деревья, тротуары и дороги — все покрыто плотным слоем рыхлой массы. Люди взялись за совки и метла, чтобы очистить родной город.

В обычно светлом городе Лос-Льянос-де-Аридане непривычно темно. В воздухе витает мелкая черная пыльца, оседая не только на поверхности, но и в легких горожан, рискнувших выйти на улицу без маски. Более шести тысяч эвакуированных граждан отказались сидеть без дела в местах временного размещения и вышли на борьбу со стихией.

«Я был в отпуске, когда это случилось. Сегодня я вернулся и начал работать, то что произошло — это невероятно. Кроме того, я один из эвакуированных жителей. Меня не было дома с тех пор, как взорвался вулкан, я тоже не могу вернуться домой, так что у нас у всех много общего. Количество пепла просто потрясает, прошлой ночью он падал, но не так сильно, как сегодня», — рассказал подметающий улицы Гойо.

Ученые предупредили жителей острова, что извержение еще не закончено и может продолжаться еще несколько недель и даже месяцев. Если сейчас не убрать рыхлый слой черной массы, то со временем он может спечься, что создаст значительные трудности.

«Как видите, улицы полностью покрылись пеплом, больше, чем когда-либо до этого. Я думаю, что это самый ужасный день с момента извержения вулкана. Мы вынуждены защищать себя шляпами, зонтиками, чем угодно, потому что голова, одежда — все покрывается пеплом», — делится переживаниями жительница острова Ани.

Стекающая лава уже повредила 981 здание, 855 из которых были полностью разрушены. Кроме того, достигая поверхности океана, огненная масса начинает выделять вредные для здоровья испарения, которые ветром разносятся по всему острову.

«Мы знаем, что газы могут повлиять на наше здоровье, поэтому немного напуганы, но верим, что ученые будут следить за нашим здоровьем и предупредят нас, если мы окажемся в опасности», — переживает жительница города Паола.

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