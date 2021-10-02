МИД Грузии заявил, что отношения с Украиной не могут зависеть от Саакашвили

Тбилиси, 2 октября. Задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не отразится на отношениях с Украиной, считает глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

Отношения между Украиной и Грузией будут развиваться в прежнем русле после задержания Михаила Саакашвили. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По его словам, отношения с Украиной не могут находиться в зависимости от одного человека.

«Недопустимо, чтобы один человек взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство. Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой», — рассказал он на встрече с журналистами.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. Политику грозит до девяти лет лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, а также по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Как сообщалось ранее, Саакашвили задержали на конспиративной квартире.