Бегство афганцев с военных баз вызвало новые вопросы к политике США на Ближнем Востоке

Вашингтон, 2 октября. Свыше 700 беженцев из Афганистана, которые были эвакуированы в США и размещены на территории военных баз, покинули объекты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник в американском командовании. Ситуация со сбежавшими афганцами в очередной раз обострила внутриполитическую борьбу в Штатах и продемонстрировала недовольство общественности ближневосточной политикой действующей администрации.

По данным собеседника СМИ, только с базы Форт-Блисс, штат Техас, бежали не менее 300 эвакуированных афганских граждан. При этом точное количество покинувших другие американские военные объекты не сообщается, однако по предварительным оценкам оно может составлять не менее 400 человек.

Hundreds of Afghan refugees walk away from US military bases to parts unknown rather than complete resettlement process – report https://t.co/IArqQ3lxyO — Phillipa60 (@gengh60) October 2, 2021

Отмечается, что беженцы не дождались оформления необходимых миграционных документов. По этой причине на территории Штатов у них не будет возможности официального трудоустройства, также они не смогут получать медицинскую помощь или услуги по адаптации в обществе.

По данным агентства, на протяжении длительного времени власти США замалчивали проблему бегства эвакуированных афганцев, из-за чего ситуация с ними усугубилась.

Неудобные вопросы

Хотя официальные лица в Штатах настаивают на том, что беженцы проходят тщательную проверку, прежде чем попасть в страну, у законодателей от Республиканской партии возникли вопросы к ее качеству. Особенную озабоченность у политиков-республиканцев вызывают условия на базах Форт-Блисс и Форт-Маккой (штат Висконсин).

Так, на прошлой неделе сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Том Коттон и Кевин Крамер обратили внимание на то, что среди афганских беженцев, доставленных в США, были совершеннолетние лица, которых сопровождали так называемые «дети-невесты». По мнению членов Сената, политика действующей администрации Штатов поощряет торговлю людьми и сексуальное насилие, в том числе и над несовершеннолетними.

«Эти сообщения о торговле людьми и ужасном обращении с афганскими девочками являются дополнением к сообщениям о том, что афганский мужчина, осужденный за изнасилование, который ранее был депортирован, вернулся [в Штаты] во время эвакуации», — написали сенаторы в своем обращении.

Ted Cruz RIPS the Biden administration over a report that a female U.S. service member was allegedly assaulted by 3 Afghan refugees at Fort Bliss https://t.co/cQYvfUjFou via @twitchyteam — bobt808 (@BobToye) September 25, 2021

По словам Круза и его соратников, на фоне подобных инцидентов они намерены требовать более тщательных проверок в отношении тех, кто прибывает в страну из Афганистана.

Поддерживает однопартийцев и экс-президент Дональд Трамп, который в минувший четверг подверг критике законопроект о финансировании правительства демократов. По его мнению, деньги в конечном итоге пойдут на нужды «случайных, незарегистрированных, не прошедших проверку» афганских граждан.

«Мы уже видели некоторые из ужасных нападений и сексуальных преступлений, которые имели место. Но эти ужасные нападения будут лишь верхушкой айсберга того, что произойдет, если это (законопроект — прим. ред.) не будет закрыто», — подчеркнул он.

Наплыв беженцев

Когда в середине августа к власти в Афганистане пришло радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ), аэропорт Кабула заполонили толпы людей, желающих покинуть территорию страны. На этом фоне США и ряд других стран начали процесс эвакуации как своих граждан, так и афганцев.

Согласно подсчетам Центрального командования ВС Штатов, в период с 14 по 31 августа американские военные вывезли с территории Афганистана более 120 тысяч гражданских лиц, включая шесть тысяч американцев.

Процесс эвакуации сопровождался многочисленными инцидентами и несчастными случаями. Так, в его разгар на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая произошел теракт, в результате которого погибли около 200 человек — большая часть из них была убита во время стрельбы, открытой военнослужащими США в неразберихе. Кроме того, афганцы, пытавшиеся улететь из афганской столицы, в отчаянии буквально цеплялись за фюзеляж самолетов, что заканчивалось несчастными случаями и их гибелью.

Федеральное агентство новостей /

В настоящий момент на военных базах в США размещены примерно 53 тысячи афганцев. Помимо баз Форт-Блисс и Форт-Маккой, они распределены по объектам Форт-Дикс в Нью-Джерси, Форт-Ли, Форт-Пикетт и на базе морской пехоты Квонтико в Вирджинии, военно-воздушной базе Холломан в Нью-Мексико, лагере Аттербери в Индиане.

СМИ регулярно сообщают о преступлениях, которые происходят на территории этих объектов. Так, поступала информация о нападении нескольких афганских граждан на женщину-солдата в Форт-Блисс, а на прошлой неделе были предъявлены обвинения двум беженцам с базы Форт-Маккой — один из них напал на собственную жену, а второй подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.

A female soldier at Fort Bliss said she was assaulted by a group of male Afghan refugees, officials sayhttps://t.co/2ODcn9bgji — Lillys_News (@lillys_news) October 2, 2021

При этом представители вооруженных сил отрицают проблемы с безопасностью на военных базах. По словам начальника Северного командования, генерала Глена Ванхерка, процент преступлений в местах размещения афганцев значительно ниже, чем среди населения США в целом.

Daily Mail со ссылкой на экспертов по иммиграции заявляет, что доставленные на американские базы беженцы имеют право перемещаться по территории страны, а у военных чиновников нет полномочий на то, чтобы их удерживать. Однако, считают они, это чревато не только ростом возможных преступлений, но и проблемами для самих граждан Афганистана — в частности из-за отсутствия необходимых документов и неспособности получить от властей ряд льгот.

1 Организация запрещена на территории РФ.