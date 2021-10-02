В США за последние 40 лет не учли больше 50% жертв полицейских

Вашингтон, 2 октября. Официальная статистика в США не учла более 50% смертей от рук полицейских в течение последних 40 лет. Такие данные в своем исследовании приводит медицинский журнал Lancet.

???? On this week's cover, findings from an @IHME_UW study of fatal police violence by race and state in the USA, 1980-2018.



This and more in our latest issue: https://t.co/8Zbk0AxXzI pic.twitter.com/proNODz91M — The Lancet (@TheLancet) October 1, 2021

Ученые сравнили информацию из Национальной системы статистики подсчета населения (NVSS) с данными трех общественных организаций: Fatal Encounters, Mapping Police Violence и The Counted, которые фиксируют случаи убийства через сообщения в СМИ и публичные документы. Исследователи пришли к выводу, что официальная статистика не учла порядка 55% смертей от рук правоохранителей в период с 1980 по 2018 год. Такие случаи вносили в списки с пояснением «другие причины смерти». Согласно обновленным данным, всего за этот период погибло порядка 30 тыс. человек.

«Многие жертвы полицейского насилия стали нарицательными именами. Например, Джордж Флойд, чья смерть попала в заголовки газет по всему миру и повысила осведомленность о движении «Черная жизнь имеет значение». Тем не менее на каждого Флойда приходятся сотни смертей других американцев после столкновений с полицией, которые остаются незамеченными и неучтенными», — говорится в исследовании.

Ученые обнаружили расовый разрыв. Так, афроамериканцев убивали в 3,5 раза чаще, чем белых жителей США. В исследовании не приводится точных цифр, но утверждается, что латиноамериканцы и коренные американцы также больше страдают от насилия полиции.

В России расследованием подобных случаев занимается Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Одним из последних стало дело 32-летней американки Кристал Рэгленд, которую застрелил полицейский в мае 2019 года из-за того, что она не опустила оружие. В мае 2021-го сестра женщины подала федеральный иск против города Хантсвилл и двух офицеров полиции, причастных к ее смерти. В нем говорится о чрезмерной силе, небрежности и распущенности в полицейском департаменте города.