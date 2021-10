В США за последние 40 лет не учли больше 50% жертв полицейских

Вашингтон, 2 октября. Официальная статистика в США не учла более 50% смертей от рук полицейских в течение последних 40 лет. Такие данные в своем исследовании приводит медицинский журнал Lancet.

