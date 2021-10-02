Судан выдвинул условия для возвращения к переговорам по плотине Хидасэ

Хартум, 2 октября. Суданские власти выдвинули условия возвращения к переговорам по эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ).

Это произошло во время встречи министра ирригации Ясира Аббаса с официальными лицами из Вашингтона. Чиновник заявил об отказе своей страны участвовать в каком-либо диалоге по ГЭС, которую Аддис-Абеба строит на Голубом Ниле, если он не включает все вопросы, связанные с этапами заполнения водохранилища и введением в действие станции. Кроме того, необходимо особое внимание уделить проблеме безопасности суданской плотины Ар-Росайрес.

В четверг Аббас принял посланника президента США на Африканском Роге Джеффри Фелтмана, заместителя помощника госсекретаря Брайана Ханта и ряд других представителей американского внешнеполитического ведомства и посольства Вашингтона в Хартуме. На встрече обсуждались события вокруг строительства Хидасэ и усилия Соединенных Штатов по скорейшему достижению обязательного для всех сторон юридического соглашения.

Министр подтвердил важность выполнения условий, обозначенных в заявлении председателя Совета Безопасности ООН в середине текущего месяца, в котором подчеркивается роль наблюдателей в содействии переговорам. Представители Хартума и США обменялись мнениями о контактах между руководителями водных ведомств Судана и Эфиопии, проводимых в течение сентября. Чиновники также обсудили ущерб, нанесенный в результате одностороннего заполнения водохранилища ГЭС «Возрождение» третьим сторонам, и его стоимость на фоне отсутствия координации.

«Мы отказываемся участвовать в каком-либо диалоге, который не включает все вопросы, связанные с первым этапом заполнения и эксплуатацией, и главный из них — безопасность плотины Ар-Росайрес. Необходимы также проведение экологических и социальных исследований, обмен информацией и предварительное обозначение методологии переговоров для избежания негативных последствий», — заявил Аббас в ходе встречи.

В свою очередь, в четверг Эфиопия подтвердила свой отказ подписать обязывающее соглашение по ГЭС Хидасэ, заявив о том, что она ожидает приглашения президента Конго, председателя нынешней сессии Африканского союза, о возобновлении диалога.