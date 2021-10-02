Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%

Вильнюс, 2 октября. Жители Вильнюса могут столкнуться с серьезным ростом цен на отопление. Об этом предупредил член Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Матас Тапараускас.

Подорожание способно достичь 70%, что связано с рекордным увеличением стоимости энергоносителей на европейском рынке.

Ценники будут расти в зависимости от объема используемого сырья при производстве электроэнергии. В Вильнюсе почти половина электрической энергии производится за счет природного газа, поэтому литовскую столицу ожидает резкий взлет стоимости отопления, заявил Тапараускас.

В других крупных городах Литвы также прогнозируется рост цен. К примеру, в Шяуляе отопление подорожает на 30%, а в Каунасе, Клайпеде и Паневежисе — на 20%.

Цена фьючерсов на голубое топливо в Европе достигла 1073 долларов за тысячу кубометров. Тем самым она обновила очередной рекорд за последнее время.