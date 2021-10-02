Киев требует встречи Саакашвили с украинским консулом в Грузии

Киев, 2 октября. Министерство иностранных дел Украины прокомментировало ситуацию вокруг задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Дипломаты отметили, что временный поверенный в делах Грузии уже проинформировал внешнеполитическое ведомство о деталях задержания Саакашвили. Вместе с тем в МИД отметили, что хотят организовать встречу политика с украинским консулом в Грузии.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль инцидент с Саакашвили. Соответствующую информацию распространил советник главы офиса киевского президента.

Стоит отметить, что Саакашвили признан виновным по двум уголовным делам в Грузии. Ему грозит девять лет тюремного заключения.