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Киев требует встречи Саакашвили с украинским консулом в Грузии
Политика
Киев требует встречи Саакашвили с украинским консулом в Грузии
Global Look Press  /  Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Киев, 2 октября. Министерство иностранных дел Украины прокомментировало ситуацию вокруг задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Дипломаты отметили, что временный поверенный в делах Грузии уже проинформировал внешнеполитическое ведомство о деталях задержания Саакашвили. Вместе с тем в МИД отметили, что хотят организовать встречу политика с украинским консулом в Грузии.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль инцидент с Саакашвили. Соответствующую информацию распространил советник главы офиса киевского президента.

Стоит отметить, что Саакашвили признан виновным по двум уголовным делам в Грузии. Ему грозит девять лет тюремного заключения.

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