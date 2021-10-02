Культуролог сказал, как поступать с очерняющими образ России иностранными блогерами и комиками

Если граждане других стран приезжают в РФ, чтобы заработать с помощью критики российского уклада жизни, им не стоит у нас задерживаться. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Ранее пранкер Руслан Бобиев сделал фотографию с девушкой, одетой в полицейскую форму, которая, стоя перед ним на коленях, имитирует оральный секс. При этом фоном «брачующимся» служит собор Василия Блаженного. Сам Бобиев является гражданином Таджикистана, и теперь ему, помимо наказания за совершение мелкого хулиганства, грозит депортация из России.

Федеральное агентство новостей /

«Невольно вспоминается история с Идраком Мирзализаде, который тоже получил наказание за комедийное выступление, где вышучивал ситуации, с которыми столкнулся в нашей стране, — заметил Пархоменко. — И в первом, и во втором случае можно одинаково поставить вопрос об обоснованности правоприменительной практики в отношении этих людей, ведь они работают в развлекательно-шуточной, а не в идеологической стезе. Но есть и вопрос к самой такой тенденции, получившей нездоровое развитие».

По словам культуролога, в обществе объективно существует запрос на критику большого количества моментов из наших реалий.

Prt Scr youtube.com / Руслан Бобиев

«Подчеркну: запрос именно на критику, а не на какие-то радикальные перемены, — сказал эксперт. — И в рамках этого запроса «вышучивание» работает особенно успешно. Но этот запрос к нам в том числе приезжают реализовывать граждане других государств. Однако если они уезжают со своих родин и приезжают в Российскую Федерацию — не значит ли это, что они меняют место жительства с худшего на лучшее? Так почему тогда объектом их комедии не является то, что объективно является худшим для них?»

Собеседник ФАН отметил, что видит в таком подходе ярко выраженное лицемерие.

«Мог ли, например, Идрак Мирзализаде сделать стендап-выступление, в котором рассказал бы, что ему не нравилось в Белоруссии и почему он принял решение уехать оттуда в Россию? Я думаю, что, если у него есть талант комика, он мог бы с той же успешностью шутить и на эту тему. Упомянутый же изначально Руслан Бобиев, если его не устраивают российские правоохранительные органы, российские женщины (к которым тоже можно прочитать неуважение) или российские памятники и соборы — то он, наоборот, должен быть рад, что ему дают возможность вернуться к себе на родину. Скатертью дорога!» — высказал свою позицию Пархоменко.

Ранее культуролог Пархоменко заявил об уходе на второй план идей «конспирологов-антиваксеров».