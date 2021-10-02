Президент Азербайджана отметил роль России и Турции в развитии Южного Кавказа

Баку, 2 октября. Россия и Турция играют важную роль в поддержке стабильности и развитии Южного Кавказа. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам азербайджанского лидера, создание усилиями Москвы и Анкары в Агдамском районе Карабаха совместного мониторингового центра пошло на пользу для всего Закавказья. Кроме того, он подчеркнул, что российские миротворцы принимают все необходимые меры для сохранения мира в местах проживания армянского населения.

«Мы оцениваем роль обеих стран как очень позитивную и стабилизирующую. Считаю, что это составляет основу формулы нового регионального сотрудничества», — отметил Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. После этого 9 ноября того же года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали трехстороннее заявление, благодаря которому удалось достичь полного прекращения военных действий.

Ранее сообщалось, что президент Алиев выразил готовность к встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в любой момент. По его словам, организацией мероприятия можно будет заняться сразу после того, как армянская сторона выразит готовность к встрече.