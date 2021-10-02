Пугачева красиво подняла ножку в откровенном мини на вечеринке в деревне Грязь

Москва, 2 октября. Популярный российский телеведущий и пародист Максим Галкин на своей странице в Instagram разместил удивительный видеоролик. На кадрах запечатлена веселая вечеринка в деревне Грязь. Кроме Галкина и Пугачевой, там можно увидеть Лайму Вайкуле, Олега Газманова с супругой, а также Стаса Намина и даже Валерия Леонтьева. Теплые посиделки со старыми друзьями удались на славу, пишет Teleprogramma.pro.

«Я спряталась за кресло, чтобы не показать, что я в мини», — написала Примадонна в своем микроблоге.

«А мы с Олегом договорились быть в одинаковых цветах», — добавила Лайма Вайкуле.

Сам Максим Галкин тоже прокомментировал это событие.

«Если вам кажется, что мы неестественные, что мы собрались не просто так… Это просто мы не очень любим сниматься. Мы вас очень любим. Не подумайте, что мы так по-идиотски собираемся, сидя на пяти стульях. Нас шестеро. Одна женщина стоит в мини. Другая элегантная нас снимет. Маруся Газманова», — пояснил комик.

В конце записи Алла Пугачева призвала всех не терять голос разума.

Стоит отметить, что звездная чета регулярно устраивает в своем поместье вечеринки. Они любят шумные компании, стараются не забывать приглашать туда всех своих друзей.

«Мы сидим здесь в обществе «60 плюс». Чуваки, привет всем, кто нас смотрит. Мы имели супервечер в гостях у сказки. Меня Ургант спросил, как мы ладим между собой. Я сказала, что у нас суперкомпания», — заявила на вечеринке Лайма Вайкуле.

Ранее сообщалось, как Максим Галкин и Алла Пугачева потратили на день рождения своих двойняшек Гарри и Лизы девять миллионов рублей.