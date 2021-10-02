Траньков в «Ледниковом периоде» поставил жене оценку ниже, чем Новикову

Москва, 2 октября. Первый канал представил новый сезон популярного шоу «Ледниковый период». Открыла проект фигуристка Татьяна Волосожар, выступающая в паре с актером Федором Федотовым.

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании и звезда фильма «Серебряные коньки» получили за свой номер 5,9 балла от одного из судей. Не самую высшую оценку им поставил супруг спортсменки, заслуженный мастер спорта России Максим Траньков, сидящий в жюри шоу. Волосожар иронично прокомментировала решение мужа.

«Ему повезло, что у меня сегодня самолет», — с улыбкой отметила фигуристка.

Следом за Волосожар и Федотовым на лед вышли звезда сериала «Ранетки» Яна Студилина и фигурист Виталий Новиков. По результатам своего выступления пара получила 6,0 балла от Транькова. Он иронично подчеркнул, что коллеге поставил оценку выше, чем своей жене, и добавил, что крайне рад видеть спортсмена на проекте.

В этом году в «Ледниковом периоде» выступает большое количество популярных молодых артистов. Кроме тиктокера Дани Милохина, в шоу был заявлен рэпер Давид Манукян, известный как Дава. Однако из-за серьезной травмы плеча он был вынужден отказаться от участия. В первом выпуске сезона зрителям показали видеоинтервью музыканта.