Аналитик Осадчий рассказал о рекордном объеме валюты на руках у россиян

Москва, 2 октября. Объем наличной валюты, находящейся на предприятиях и у российских граждан, составляет около 100 млрд долларов, что является историческим максимумом.

Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, за год показатель вырос на 10 млрд долларов. Это связано с периодом экономической неопределенности. В конце 2008 года объем иностранной валюты на руках у населения вырос на 30,7 млрд долларов (+133%), а в 2014 году — на 21,6 млрд (+44,8%), цитирует его агентство «Прайм».

Финансовый эксперт Юрий Попов ранее отметил стабильность рубля на фоне других валют развивающихся рынков. Он обратил внимание, что российская национальная валюта за последнее время стала единственной, которой удалось укрепить свои позиции по отношению к доллару. По его словам, денежные единицы других стран чувствовали себя менее устойчиво.