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Зеленский подписал закон о ликвидации главного оборонного предприятия Украины
Армия
Зеленский подписал закон о ликвидации главного оборонного предприятия Украины
ukroboronprom.com.ua

Киев, 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании военно-промышленного комплекса страны с ликвидацией главного оборонного предприятия «Укроборонпром».

Верховная рада Украины проголосовала за этот законопроект еще 13 июля. Его поддержали 256 парламентариев из 226 необходимых. Как сообщает пресс-служба законодательного органа, сейчас документ возвращен с подписью главы государства.

Представители «Укроборонпрома», в свою очередь, утверждают, что решение позволит «перезагрузить» 118 разрозненных предприятий. При этом участники концерна будут преобразованы в хозяйственные общества.

Ранее польские аналитики предрекли полный крах оборонно-промышленного комплекса Украины. Они уверены, что процесс вышел на финишную прямую.

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