Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 14:06
14:02
Политика
МИД Грузии заявил, что отношения с Украиной не могут зависеть от Саакашвили
14:01
Весь мир
В США за последние 40 лет не учли больше 50% жертв полицейских
14:00
Видео
Супружеская пара с ребенком совершила экстренную посадку в море на воздушном шаре
13:54
Весь мир
Судан выдвинул условия для возвращения к переговорам по плотине Хидасэ
13:51
Экономика
Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%
13:50
Происшествия
После столкновения поезда с КамАЗом под Пензой возбудили уголовное дело
13:50
Политика
Киев требует встречи Саакашвили с украинским консулом в Грузии
13:49
Общество
Ученые Университета Вирджинии выявили 14 генов ожирения
13:49
Армия
Президент Азербайджана отметил роль России и Турции в развитии Южного Кавказа
13:47
Весь мир
Клинцевич назвал миротворцев ООН в ЦАР легализованным бандитским формированием
Все новости

Татьяна Тарасова отчитала Агату Муцениеце в «Ледниковом периоде»
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова отчитала Агату Муцениеце в «Ледниковом периоде»
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Москва, 2 октября. Тренер Татьяна Тарасова осталась недовольна выступлением актрисы Агаты Муцениеце в шоу «Ледниковый период». Хореограф упрекнула звезду за неаккуратность и отсутствие артистизма.

Проект «Ледниковый период» вернулся на Первый канал с новым сезоном. Этой осенью одной из звезд шоу стала актриса Муцениеце, которая выступает в паре с серебряным призером Олимпиады 2018 года Александром Энбертом.

Несмотря на изнурительные тренировки звезд, первое выступление партнеров не впечатлило судью проекта Тарасову. Хореограф жестко отчитала артистку после ее дебюта на льду.

«Я, знаешь, что тебе хочу сказать, дорогая Агата? Никто не будет учить до такой степени. Шнурки надо как-то завязывать. Не должны они болтаться на 30 сантиметров от ботинок. Я вот все твое катание смотрела на твои развевающиеся шнурки. И, думаю, интересно, или сейчас они совсем развяжутся, или упадут оба», — отметила Тарасова.

Тренер также с недовольством отозвалась об артистических способностях Муцениеце. Тарасова настойчиво рекомендовала артистке внимательнее следить за собой, «будет больше, честно говоря, толку». Тем не менее, партнер звезды Энберт удостоился похвалы судьи, которая отметила надежность спортсмена.

Несмотря на спорное первое выступление, Муцениеце уверена, что тренировки на льду не прошли даром. Так, недавно артистка похвасталась плоским животом и прессом, который появился благодаря подготовке к шоу.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Тарасова отчитала Агату Муцениеце в «Ледниковом периоде»
ледниковый период тарасова муцениеце
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru