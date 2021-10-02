Татьяна Тарасова отчитала Агату Муцениеце в «Ледниковом периоде»

Москва, 2 октября. Тренер Татьяна Тарасова осталась недовольна выступлением актрисы Агаты Муцениеце в шоу «Ледниковый период». Хореограф упрекнула звезду за неаккуратность и отсутствие артистизма.

Проект «Ледниковый период» вернулся на Первый канал с новым сезоном. Этой осенью одной из звезд шоу стала актриса Муцениеце, которая выступает в паре с серебряным призером Олимпиады 2018 года Александром Энбертом.

Несмотря на изнурительные тренировки звезд, первое выступление партнеров не впечатлило судью проекта Тарасову. Хореограф жестко отчитала артистку после ее дебюта на льду.

«Я, знаешь, что тебе хочу сказать, дорогая Агата? Никто не будет учить до такой степени. Шнурки надо как-то завязывать. Не должны они болтаться на 30 сантиметров от ботинок. Я вот все твое катание смотрела на твои развевающиеся шнурки. И, думаю, интересно, или сейчас они совсем развяжутся, или упадут оба», — отметила Тарасова.

Тренер также с недовольством отозвалась об артистических способностях Муцениеце. Тарасова настойчиво рекомендовала артистке внимательнее следить за собой, «будет больше, честно говоря, толку». Тем не менее, партнер звезды Энберт удостоился похвалы судьи, которая отметила надежность спортсмена.

Несмотря на спорное первое выступление, Муцениеце уверена, что тренировки на льду не прошли даром. Так, недавно артистка похвасталась плоским животом и прессом, который появился благодаря подготовке к шоу.