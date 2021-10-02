Сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) почти десять лет находятся в Центральноафриканской Республике, куда их отправили во время активизации радикальных формирований. Основной обязанностью миротворцев являлось обеспечение безопасности мирного населения. Однако они не справились с поставленной задачей.

Вместо защиты местных жителей, «голубые каски» сами стали для них угрозой. Список правонарушений сотрудников МИНУСКА состоит из нескольких тысяч позиций. Раньше они просто игнорировали преступления боевиков и устраивали аварии на дорогах в ЦАР. Недавние же события показали, что в попытках сохранить присутствие на территории республики, миротворцы готовы пойти на все.

«Для подтверждения значимости присутствия и расширения влияния они готовы на подлог. Миротворцы являются гарантом для самих себя и для руководства, что миссию не свернут, как ненужную. И делают для этого все. Правда, понятное дело, скрыта за семью замками. Это в отношении нас они регулярно запускают информационные кампании, а себя — берегут. Проблема в том, что пока методы, какими бы они преступными ни были, приносят результат — МИНУСКА будут ими пользоваться. При этом военное присутствие в этом плане очень сильно проиграло, что важно, и его массово заменили на так называемых миротворцев», — считает экс-сенатор, руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

ФБА «Экономика сегодня» /

Накануне жители города Золе уличили «голубых касок» в минировании дорог возле населенного пункта. Примечательно, что устройство, которое использовалось для этого, запрещено в ЦАР Совбезом ООН.

Кроме того, центральноафриканцы обвинили членов МИНУСКА в незаконном обогащении, так как последние вместо выполнения миссии открывают торговые точки и занимаются контрабандой ценных ресурсов. Клинцевич заявил, что сотрудники многопрофильной миссии представляют угрозу для населения.

«Миротворцы ООН неэффективны и опасны для мирных жителей. В ЦАР отправляют уголовников и потенциальных преступников. Для того чтобы ситуация в стране была постоянно напряженной и болезненной, они целенаправленно нарушают закон. МИНУСКА — уже давно легализованное бандитское формирование. Если в Европе и Азии «голубые каски» еще стараются выполнять работу, то в странах Африки занимаются откровенными бесчинствами. О чем можно говорить, когда 10000 миротворцев не стоят двух сотен российских специалистов», — возмутился собеседник ФАН.

flickr.com / Hervé Serefio

Ранее выяснилось, что должность одного из командиров МИНУСКА в Центральноафриканской Республике занял военный преступник. Генерал Али Заид Мурабак Аль-Хайр виновен в проведении более чем 500 казней мавританских солдат. Также ООН обвинили в том, что они отправляют в ЦАР непроверенных людей, из-за чего в итоге страдает население.

Экс-сенатор объяснил, почему начальство многопрофильной миссии игнорирует правонарушения подчиненных:

«Руководство ООН не заинтересовано в расследованиях преступлений. Более того, оно боится разглашения результатов, потому что много интересных подробностей может вскрыться. Спросят миротворца: зачем ты это сделал? А он и сдаст всех, что этот приказал, что тот одобрил. И как снежный ком до самой верхушки дойдет. Сюда же можно добавить страх ООН потерять имидж».

Ранее представители миссии проигнорировали информацию об убийстве миротворцем ООН 12-летнего ребенка в Бриа. Вместо этого, представители МИНУСКА попытались подкупить отца погибшей девочки и переложить собственную ответственность за трагедию на российских специалистов.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Клинцевич уверен, что санкции ООН напрямую связаны с деятельностью «голубых касок».

«Оружейное эмбарго — классический инструмент. Его используют для поддержания сложившегося уклада. Им невыгодно оснащение армии ЦАР. Более того, оно опасно для них, поскольку при подобном исходе их вышлют из страны. Вот они и идут на разные уловки: вбросы в СМИ и соцсетях, минирование. МИНУСКА напрямую влияет на санкции. Она не заинтересована в стабилизации обстановки и сохранении суверенитета ЦАР», — констатировал Клинцевич.

Жители Центральноафриканской Республики регулярно выступают против неправомерных ограничений ООН. Они уверены, что эмбарго угрожает их безопасности, так как препятствует качественному оснащению национальной армии.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

Ответной реакцией на бесчинства «голубых касок» стали массовые митинги, которые проходят по всей стране. Люди требуют миротворцев ООН покинуть республику, потому что видят в них исключительно угрозу.

Пока высшее руководство ООН ориентируется на сфабрикованные материалы, искажающие правду о ситуации в ЦАР, ничего не изменится. Мировой общественности важно понять, что МИНУСКА — не добродетель, а жестокий инструмент контроля, для которого жизнь рядового гражданина республики стоит не больше нескольких тысяч франков.