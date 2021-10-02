Клинцевич назвал миротворцев ООН в ЦАР легализованным бандитским формированием

Сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) почти десять лет находятся в Центральноафриканской Республике, куда их отправили во время активизации радикальных формирований. Основной обязанностью миротворцев являлось обеспечение безопасности мирного населения. Однако они не справились с поставленной задачей.
Вместо защиты местных жителей, «голубые каски» сами стали для них угрозой. Список правонарушений сотрудников МИНУСКА состоит из нескольких тысяч позиций. Раньше они просто игнорировали преступления боевиков и устраивали аварии на дорогах в ЦАР. Недавние же события показали, что в попытках сохранить присутствие на территории республики, миротворцы готовы пойти на все.
«Для подтверждения значимости присутствия и расширения влияния они готовы на подлог. Миротворцы являются гарантом для самих себя и для руководства, что миссию не свернут, как ненужную. И делают для этого все. Правда, понятное дело, скрыта за семью замками. Это в отношении нас они регулярно запускают информационные кампании, а себя — берегут.
Проблема в том, что пока методы, какими бы они преступными ни были, приносят результат — МИНУСКА будут ими пользоваться. При этом военное присутствие в этом плане очень сильно проиграло, что важно, и его массово заменили на так называемых миротворцев», — считает экс-сенатор, руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Накануне жители города Золе уличили «голубых касок» в минировании дорог возле населенного пункта. Примечательно, что устройство, которое использовалось для этого, запрещено в ЦАР Совбезом ООН.
Кроме того, центральноафриканцы обвинили членов МИНУСКА в незаконном обогащении, так как последние вместо выполнения миссии открывают торговые точки и занимаются контрабандой ценных ресурсов. Клинцевич заявил, что сотрудники многопрофильной миссии представляют угрозу для населения.
«Миротворцы ООН неэффективны и опасны для мирных жителей. В ЦАР отправляют уголовников и потенциальных преступников. Для того чтобы ситуация в стране была постоянно напряженной и болезненной, они целенаправленно нарушают закон.
МИНУСКА — уже давно легализованное бандитское формирование. Если в Европе и Азии «голубые каски» еще стараются выполнять работу, то в странах Африки занимаются откровенными бесчинствами. О чем можно говорить, когда 10000 миротворцев не стоят двух сотен российских специалистов», — возмутился собеседник ФАН.
Ранее выяснилось, что должность одного из командиров МИНУСКА в Центральноафриканской Республике занял военный преступник. Генерал Али Заид Мурабак Аль-Хайр виновен в проведении более чем 500 казней мавританских солдат. Также ООН обвинили в том, что они отправляют в ЦАР непроверенных людей, из-за чего в итоге страдает население.
Экс-сенатор объяснил, почему начальство многопрофильной миссии игнорирует правонарушения подчиненных:
«Руководство ООН не заинтересовано в расследованиях преступлений. Более того, оно боится разглашения результатов, потому что много интересных подробностей может вскрыться. Спросят миротворца: зачем ты это сделал? А он и сдаст всех, что этот приказал, что тот одобрил. И как снежный ком до самой верхушки дойдет. Сюда же можно добавить страх ООН потерять имидж».
Ранее представители миссии проигнорировали информацию об убийстве миротворцем ООН 12-летнего ребенка в Бриа. Вместо этого, представители МИНУСКА попытались подкупить отца погибшей девочки и переложить собственную ответственность за трагедию на российских специалистов.
Клинцевич уверен, что санкции ООН напрямую связаны с деятельностью «голубых касок».
«Оружейное эмбарго — классический инструмент. Его используют для поддержания сложившегося уклада. Им невыгодно оснащение армии ЦАР. Более того, оно опасно для них, поскольку при подобном исходе их вышлют из страны.
Вот они и идут на разные уловки: вбросы в СМИ и соцсетях, минирование. МИНУСКА напрямую влияет на санкции. Она не заинтересована в стабилизации обстановки и сохранении суверенитета ЦАР», — констатировал Клинцевич.
Жители Центральноафриканской Республики регулярно выступают против неправомерных ограничений ООН. Они уверены, что эмбарго угрожает их безопасности, так как препятствует качественному оснащению национальной армии.
Ответной реакцией на бесчинства «голубых касок» стали массовые митинги, которые проходят по всей стране. Люди требуют миротворцев ООН покинуть республику, потому что видят в них исключительно угрозу.
Пока высшее руководство ООН ориентируется на сфабрикованные материалы, искажающие правду о ситуации в ЦАР, ничего не изменится. Мировой общественности важно понять, что МИНУСКА — не добродетель, а жестокий инструмент контроля, для которого жизнь рядового гражданина республики стоит не больше нескольких тысяч франков.