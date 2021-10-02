Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 14:06
14:02
Политика
МИД Грузии заявил, что отношения с Украиной не могут зависеть от Саакашвили
14:01
Весь мир
В США за последние 40 лет не учли больше 50% жертв полицейских
14:00
Видео
Супружеская пара с ребенком совершила экстренную посадку в море на воздушном шаре
13:54
Весь мир
Судан выдвинул условия для возвращения к переговорам по плотине Хидасэ
13:51
Экономика
Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%
13:50
Происшествия
После столкновения поезда с КамАЗом под Пензой возбудили уголовное дело
13:50
Политика
Киев требует встречи Саакашвили с украинским консулом в Грузии
13:49
Общество
Ученые Университета Вирджинии выявили 14 генов ожирения
13:49
Армия
Президент Азербайджана отметил роль России и Турции в развитии Южного Кавказа
13:47
Весь мир
Клинцевич назвал миротворцев ООН в ЦАР легализованным бандитским формированием
Все новости

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России
Спорт
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России
ТАСС  /  Джапаридзе Михаил

Москва, 2 октября. Хавбек московского «Спартака» Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России для подготовки к октябрьским матчам квалификационного турнира ЧМ-2022.

Полузащитник будет готовиться к встречам с командами Словакии и Словении, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб», — следует из сообщения.

Сборная Валерия Карпина на данный момент идет второй в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13-ю очками в активе. Хорватия лидирует в группе по дополнительным показателям. Под руководством российского специалиста национальная команда сыграла вничью с хорватами (0:0), победила киприотов (2:0) и мальтийцев (2:0).

Ранее сообщалось, что 25-летний Бакаев рассчитывает на удвоенное повышение заработной платы в «Спартаке». По текущему соглашению с красно-белыми хавбек получает миллион евро в год.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России
футбол спартак сборная россии бакаев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru