Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России

Москва, 2 октября. Хавбек московского «Спартака» Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России для подготовки к октябрьским матчам квалификационного турнира ЧМ-2022.

Полузащитник будет готовиться к встречам с командами Словакии и Словении, сообщает пресс-служба национальной команды.

«Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб», — следует из сообщения.

Сборная Валерия Карпина на данный момент идет второй в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022 с 13-ю очками в активе. Хорватия лидирует в группе по дополнительным показателям. Под руководством российского специалиста национальная команда сыграла вничью с хорватами (0:0), победила киприотов (2:0) и мальтийцев (2:0).

Ранее сообщалось, что 25-летний Бакаев рассчитывает на удвоенное повышение заработной платы в «Спартаке». По текущему соглашению с красно-белыми хавбек получает миллион евро в год.