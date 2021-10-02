Москва, 2 октября. Известные мировые студии в преддверии осени подготовили проекты в самых разных жанрах. Среди ожидаемых сериалов оказались и российские.

Главной ожидаемой премьерой среди драм стал сериал о 28-летней матери-одиночке, которая ради своего ребенка идет работать уборщицей. Несмотря на череду проблем и унижений, женщина лелеет в себе мечту стать известной писательницей. Главную роль в проекте «Уборщица. История матери-одиночки» сыграла звезда «Однажды... в Голливуде» Маргарет Куэлли в паре с популярной актрисой Энди Макдауэлл. Американский проект Netflix основан на автобиографическом романе Стефани Лэнд.

Среди комедий зрителей ждет уморительная история о молодой семье, которая сталкивается со сверхъестественным в унаследованном доме. Проект «Призраки» понравится всем поклонникам «Новенькой». Сериал является адаптацией британского ситкома, который в свое время стал настоящим прорывом.

Кроме того, на экраны выходит очередная версия популярного романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» со звездой «Доктора Кто» Дэвидом Теннантом в главной роли.

Любители пощекотать нервы также смогут найти проект себе по душе. Одной из главных премьер осени станет сериал «Чаки» об известной кукле-убийце. На этот раз управлять игрушкой будет подросток, которого терроризируют в школе.

Самой интересной новинкой осени в детективном жанре может стать проект «Осужденная» с Кейт Бекинсейл и Джулс Латимер в главных ролях. Сериал рассказывает о журналистке, чья карьера катится ко дну. Ради своего спасения она решается расследовать дело женщины, осужденной за убийство супруга.

Для российских зрителей одним из самых ожидаемых проектов стало продолжение «В клетке» с Павлом Прилучным в главной роли. В новых эпизодах известный боец Сергей Евдокимов по прозвищу Волчок попытается вернуться к поединкам после тяжелой травмы.

Ранее стало известно о самом популярном сериале начала осени. На стриминговом сервисе Netflix 17 сентября вышел проект «Игра в кальмара», который за считаные дни обогнал по числу просмотров «Ведьмака».