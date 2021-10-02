Обновленный Jeep Grand Cherokee появится на российском рынке

Москва, 2 октября. Новое поколение внедорожника Jeep Grand Cherokee станет доступно клиентам из России. Об этом сообщили в пресс-службе американского автопроизводителя.

На рынке РФ будут представлены базовый Grand Cherokee и удлиненный Grand Cherokee L. Обе версии получили бензиновые 268-сильный 2-литровый турбомотор и 286-сильный 3,6-литровый атмосферный V6 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль имеет новый дизайн кузова и интерьера. Инженеры также оснастили модель интерактивными дисплеями, которые поддерживают Amazon Fire TV.

Выход новинки на российский рынок запланирован на второй квартал 2022 года. Рублевая стоимость модернизированного Jeep Grand Cherokee пока не объявлена.

Темпы роста цен на машины осенью продолжили замедляться в России. С 1 октября большинство концернов не планируют обновлять ценники.