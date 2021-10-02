Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 14:06
14:02
Политика
МИД Грузии заявил, что отношения с Украиной не могут зависеть от Саакашвили
14:01
Весь мир
В США за последние 40 лет не учли больше 50% жертв полицейских
14:00
Видео
Супружеская пара с ребенком совершила экстренную посадку в море на воздушном шаре
13:54
Весь мир
Судан выдвинул условия для возвращения к переговорам по плотине Хидасэ
13:51
Экономика
Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%
13:50
Происшествия
После столкновения поезда с КамАЗом под Пензой возбудили уголовное дело
13:50
Политика
Киев требует встречи Саакашвили с украинским консулом в Грузии
13:49
Общество
Ученые Университета Вирджинии выявили 14 генов ожирения
13:49
Армия
Президент Азербайджана отметил роль России и Турции в развитии Южного Кавказа
13:47
Весь мир
Клинцевич назвал миротворцев ООН в ЦАР легализованным бандитским формированием
Все новости

Спаллетти не справился с эмоциями после поражения «Наполи» и пригрозил «Спартаку»
Спорт
Спаллетти не справился с эмоциями после поражения «Наполи» и пригрозил «Спартаку»
Global Look Press  /  Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency

Неаполь, 2 октября. Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти крайне эмоционально обратился к скамейке запасных московского «Спартака» после матча второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча «Наполи» — «Спартак» проходила в Неаполе и завершилась победой столичного клуба (3:2). Москвичи пропустили первый гол уже на 12-й секунде, в концовке матча у неаполитанцев был шанс сравнять счет, но «Спартак» сумел выстоять. После финального свистка 62-летний специалист не справился с эмоциями после поражения «Наполи» и пригрозил красно-белым.

«Посмотрим, что будет в Москве!» — выкрикнул он.

Вратарь «Спартака» Александр Максименко после игры опубликовал в Instagram-Stories командное фото.

«Что за игра! Что за команда!» — написал спортсмен.

Напомним, соперниками команды португальца Руя Витории по группе С являются также польская «Легия» и английский «Лестер». «Спартак» на старте нынешнего еврокубкового сезона проиграл «Легии» (0:1). В следующем туре «Спартак» сыграет с «Лестером», а «Наполи» встретится с «Легией».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Спаллетти не справился с эмоциями после поражения «Наполи» и пригрозил «Спартаку»
лига европы спартак спаллетти наполи Витория
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru