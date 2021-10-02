Спаллетти не справился с эмоциями после поражения «Наполи» и пригрозил «Спартаку»

Неаполь, 2 октября. Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти крайне эмоционально обратился к скамейке запасных московского «Спартака» после матча второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча «Наполи» — «Спартак» проходила в Неаполе и завершилась победой столичного клуба (3:2). Москвичи пропустили первый гол уже на 12-й секунде, в концовке матча у неаполитанцев был шанс сравнять счет, но «Спартак» сумел выстоять. После финального свистка 62-летний специалист не справился с эмоциями после поражения «Наполи» и пригрозил красно-белым.

«Посмотрим, что будет в Москве!» — выкрикнул он.

Вратарь «Спартака» Александр Максименко после игры опубликовал в Instagram-Stories командное фото.

«Что за игра! Что за команда!» — написал спортсмен.

Напомним, соперниками команды португальца Руя Витории по группе С являются также польская «Легия» и английский «Лестер». «Спартак» на старте нынешнего еврокубкового сезона проиграл «Легии» (0:1). В следующем туре «Спартак» сыграет с «Лестером», а «Наполи» встретится с «Легией».