Объем нефтедобычи в России увеличился на 7,5% по итогам сентября

Москва, 2 октября. Добыча нефти и газового конденсата в РФ за сентябрь выросла относительно того же периода прошлого года на 7,5%. Ее объем составил 43,859 миллиона тонн.

При этом с начала текущего года нефтедобыча возросла на 0,1%, до 387,3 млн тонн. Соответствующую информацию представили в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

По данным по международным стандартам финансовой отчетности, «Роснефть» в сентябре нарастила добычу на 8,1%, до 16,5 млн тонн. Добыча «Лукойла» за минувший месяц поднялась на 9,9%, до 6,38 млн тонн. «Сургутнефтегаз» добыл 4,64 млн тонн сырья (+8,3%), а «Газпром Нефть» — 4,63 млн тонн (+3,4%).

Стоимость нефти может взлететь до 100 долларов за «бочку» впервые с 2014 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Bank of America.