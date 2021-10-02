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Президент Филиппин объявил о завершении политической карьеры

  /   Обновлено: 02 октября 2021 13:09
Политика
Президент Филиппин объявил о завершении политической карьеры
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Манила, 2 октября. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о завершении политической карьеры после отказа баллотироваться на выборах в 2022 году. Об этом он рассказал на выступлении.

Филиппинский лидер отказался выдвигаться на должность вице-президента республики. По словам политика, большинство граждан считает его неподходящей кандидатурой на этот пост.

«Я говорю своим соотечественникам, что следую вашим пожеланиям», — признался Дутерте.

После этих слов президент объявил об уходе из политики. С таким заявлением Дутерте выступил в отеле Sofitel, куда он прибыл вместе с сенатором Кристофером Лоуренсом Го, который будет выдвигаться на должность вице-президента вместо него.

МИД Филиппин ранее прокомментировал борьбу с пандемией. Глава ведомства Теодоро Локсин оценил российскую вакцину «Спутник V» и назвал ее безопасным препаратом без побочных эффектов.

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