Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 14:05
14:02
Политика
МИД Грузии заявил, что отношения с Украиной не могут зависеть от Саакашвили
14:01
Весь мир
В США за последние 40 лет не учли больше 50% жертв полицейских
14:00
Видео
Супружеская пара с ребенком совершила экстренную посадку в море на воздушном шаре
13:54
Весь мир
Судан выдвинул условия для возвращения к переговорам по плотине Хидасэ
13:51
Экономика
Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%
13:50
Происшествия
После столкновения поезда с КамАЗом под Пензой возбудили уголовное дело
13:50
Политика
Киев требует встречи Саакашвили с украинским консулом в Грузии
13:49
Общество
Ученые Университета Вирджинии выявили 14 генов ожирения
13:49
Армия
Президент Азербайджана отметил роль России и Турции в развитии Южного Кавказа
13:47
Весь мир
Клинцевич назвал миротворцев ООН в ЦАР легализованным бандитским формированием
Все новости

Выбывший из «Ледникового периода» Дава извинился перед Сотниковой
Шоу-бизнес
Выбывший из «Ледникового периода» Дава извинился перед Сотниковой
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 2 октября. Популярный блогер и исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, прокомментировал свой отказ от участия в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».

Бывший возлюбленный поющей ведущей Ольги Бузовой должен был выступать в паре с заслуженным мастером спорта России Аделиной Сотниковой. Однако еще до премьеры проекта ему пришлось покинуть шоу из-за серьезной травмы.

В первом выпуске программы зрителям показали видеоинтервью Давы, в котором он подробно объяснил произошедшее. Проведя комплексное обследование, медики выяснили, что у Манукяна повреждение головки плечевой кости. По заверению специалистов, для полного восстановления артисту требуется серьезное хирургическое вмешательство. В связи с этим он не смог больше выступать на коньках.

Решение расстроило не только многочисленных поклонников популярного блогера, но и его самого. В эфире он извинился перед своей партнершей, поскольку считает, что подвел ее.

«Я очень огорчен. Я правда очень старался. Мне очень стыдно перед Аделиной, потому что я ее подвел», — поделился своими переживаниями Дава.

После отстранения Манукяна Сотникова стала одним из членов жюри. Оценивать в этом году участников будут заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и два постоянных члена жюри — Татьяна Навка и Максим Траньков, еще двое будут меняться.

Ранее в Сети появилось видео с блогером Даней Милохиным, который в этом сезоне будет кататься на льду в паре с серебряным призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой. На записи видно, как пара жестко упала во время съемок «Ледникового периода».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Выбывший из «Ледникового периода» Дава извинился перед Сотниковой
ледниковый период сотникова давид манукян дава
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru