Выбывший из «Ледникового периода» Дава извинился перед Сотниковой

Москва, 2 октября. Популярный блогер и исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, прокомментировал свой отказ от участия в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».

Бывший возлюбленный поющей ведущей Ольги Бузовой должен был выступать в паре с заслуженным мастером спорта России Аделиной Сотниковой. Однако еще до премьеры проекта ему пришлось покинуть шоу из-за серьезной травмы.

В первом выпуске программы зрителям показали видеоинтервью Давы, в котором он подробно объяснил произошедшее. Проведя комплексное обследование, медики выяснили, что у Манукяна повреждение головки плечевой кости. По заверению специалистов, для полного восстановления артисту требуется серьезное хирургическое вмешательство. В связи с этим он не смог больше выступать на коньках.

Решение расстроило не только многочисленных поклонников популярного блогера, но и его самого. В эфире он извинился перед своей партнершей, поскольку считает, что подвел ее.

«Я очень огорчен. Я правда очень старался. Мне очень стыдно перед Аделиной, потому что я ее подвел», — поделился своими переживаниями Дава.

После отстранения Манукяна Сотникова стала одним из членов жюри. Оценивать в этом году участников будут заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и два постоянных члена жюри — Татьяна Навка и Максим Траньков, еще двое будут меняться.

Ранее в Сети появилось видео с блогером Даней Милохиным, который в этом сезоне будет кататься на льду в паре с серебряным призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой. На записи видно, как пара жестко упала во время съемок «Ледникового периода».