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Крупные и средние магазины нарастили онлайн-продажи в России

  /   Обновлено: 02 октября 2021 13:01
Экономика
Крупные и средние магазины нарастили онлайн-продажи в России
pexels.com  /  Burst

Москва, 2 октября. Онлайн-продажи крупных и средних магазинов в России выросли по итогам последнего летнего месяца. Показатель увеличился в 1,4 раза.

Доля интернет-продаж в общем обороте торговли достигла 6,6%. Жители России приобретали в режиме онлайн одежду, компьютеры, обувь, а также бытовые товары, сообщают «Известия».

Оборот торговли пищевыми продуктами поднялся на 3,4%. Продажи непродовольственных товаров оказались в августе выше на 7,5%.

Объем продаж продуктов в РФ через интернет в первой половине 2021 года достиг отметки в 150 млрд рублей. Продовольствие становится наиболее стремительно повышающейся категорией на рынке электронной коммерции. В результате онлайн-продажи могут превысить 1,1 трлн рублей к 2024 году.

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