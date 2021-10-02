Драма «Жестокие игры» получит ремейк от стриминг-сервиса IMDb TV

Лос-Анджелес, 2 октября. Подразделение Amazon IMDb TV разрабатывает ремейк картины «Жестокие игры» режиссера Роджера Камбла, где главные роли исполнили Риз Уизерспун и Сара Мишель Геллар.

Культовая драма «Жестокие игры» получит перезапуск от создателей сериалов «Сплетница» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» Фиби Фишер и Сары Гудман. Кроме того, к новому проекту присоединился Нил Мориц, который приложил руку к созданию оригинальной картины. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, ремейк представит зрителям новый взгляд на культовую историю, которая сама была попыткой осовременить роман «Опасные связи» Шодерло де Лакло, написанный в XVIII веке.

Как и в фильме 1999 года, события новой экранизации развернутся в наши дни. Неизвестно, кому достанутся роли, которые в предыдущей картине исполнили Сара Мишель Геллар, Риз Уизерспун и Райан Филлипс. Однако сюжет вновь сосредоточится на истории брата и сестры, которые заключают спор из-за новой студентки в престижном университете.

Недавно одной из главных новинок стриминг-платформ стал южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Проект мгновенно лидировал по просмотрам и обошел хит Netflix «Ведьмак».