Аппарат BepiColombo передал на Землю первые снимки поверхности Меркурия

Москва, 2 октября. Первые фотографии поверхности планеты Меркурий были переданы на Землю. Об этом сообщили представители Европейского космического агентства.

Снимки передал на Землю европейский космический аппарат BepiColombo. Они были сделаны во время приближения устройства к поверхности Меркурия. Сначала было сфотографировано северное полушарие планеты на расстоянии 2420 километров. Затем аппарат сделал кадры на высоте примерно 200 километров от Меркурия. Планета является ближайшей к Солнцу. При этом Меркурий — самая маленькая из планет земной группы.

Космический аппарат Dragon от компании SpaseX опустился в Атлантическом океане, рядом с Флоридой 1 октября, сообщалось ранее. Он доставил на Землю результаты космических научных исследований.