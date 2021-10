СМИ: Беженцы из Афганистана бегут с военных баз США без документов

Вашингтон, 2 октября. Сотни беженцев из Афганистана покинули военные базы США без оформления миграционных документов. По данным информагентства Reuters, уехали уже минимум 700 человек.

