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СМИ: Беженцы из Афганистана бегут с военных баз США без документов

  /   Обновлено: 02 октября 2021 13:10
Весь мир
СМИ: Беженцы из Афганистана бегут с военных баз США без документов
twitter.com  /  пресс-служба МИД Мексики

Вашингтон, 2 октября. Сотни беженцев из Афганистана покинули военные базы США без оформления миграционных документов. По данным информагентства Reuters, уехали уже минимум 700 человек.

В Министерстве внутренней безопасности США отказались комментировать количество людей, покинувших базы, при этом отметили, что некоторые из беженцев были гражданами Америки или имели визы, поэтому смогли быстро уехать. При этом, по данным информагентства, на скорый отъезд также могли сказаться возможные юридические проблемы в будущем, учитывая непростой механизм оформления статуса беженца.

«Это гигантская банка с червями и может привести к многолетним ужасным проблемам с иммиграционным статусом», — сказал агентству сотрудник Службы гражданства и иммиграции США на условиях анонимности.

Формально те, кто покинул базы, не нарушают никаких законов и вправе уехать, но на деле же они пополнят число незаконных мигрантов в стране, что дает дополнительную нагрузку на инфраструктуру штатов.

В настоящее время на восьми военных базах США содержится порядка 53 тыс. афганцев. Общее число эвакуированных беженцев из южноазиатской страны составляет порядка 124 тыс. человек.

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